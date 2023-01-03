Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden olay anında motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürdüğü, gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

REKLAM

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla 3 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 8’e yükselmişti.

TETİKÇİ VE AZMETTİRİCİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, saldırıyı para karşılığı azmettirdiği iddia edilen zanlının kimliği tespit edildi.

İstanbul’da çok sayıda adrese baskın düzenlendi ancak zanlı bulunamadı.

Aynı şekilde Ateş’i öldüren tetikçinin de kimliği belirlendi.

Uyuşturucu ve yaralamadan suç kaydı olan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

YAKALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SORGUSUNDA NE DEDİ?

Cinayetin ardından yakalanan motosiklet sürücüsünün sorgusu sürüyor.

Daha önce saldırıyı para karşılığı gerçekleştirdiklerini söyleyen saldırgan, bu ifadesini değiştirdi. Sürücü, tetikçi tarafından zorla Ankara’ya getirildiğini iddia etti, saldırıdan haberi olmadığını savundu.

REKLAM

GÖZALTI SÜRESİ ÜÇÜNCÜ KEZ UZATILDI

Gözaltı süresi üçüncü kez uzatılan zanlının, savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 cuma günü, Ankara Çukurambar'da, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramış, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.

GÜNDEM ‘Para için yaptık’ dedi: Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor