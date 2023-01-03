Gündem Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme
POLİTİKA

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme
Doç. Dr. Sinan Ateş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden olay anında motosikleti kullanan Vedat B. ile Hakan S. ve Zekeriya A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri bekleniyor.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürdüğü, gözaltındaki diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla 3 kişi daha gözaltına alınmış, gözaltı sayısı 8’e yükselmişti.

TETİKÇİ VE AZMETTİRİCİNİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında, saldırıyı para karşılığı azmettirdiği iddia edilen zanlının kimliği tespit edildi.

İstanbul’da çok sayıda adrese baskın düzenlendi ancak zanlı bulunamadı.

Aynı şekilde Ateş’i öldüren tetikçinin de kimliği belirlendi.

Uyuşturucu ve yaralamadan suç kaydı olan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

YAKALANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ SORGUSUNDA NE DEDİ?

Cinayetin ardından yakalanan motosiklet sürücüsünün sorgusu sürüyor.

Daha önce saldırıyı para karşılığı gerçekleştirdiklerini söyleyen saldırgan, bu ifadesini değiştirdi. Sürücü, tetikçi tarafından zorla Ankara’ya getirildiğini iddia etti, saldırıdan haberi olmadığını savundu.

GÖZALTI SÜRESİ ÜÇÜNCÜ KEZ UZATILDI

Gözaltı süresi üçüncü kez uzatılan zanlının, savcılığa sevk edilmesi bekleniyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 cuma günü, Ankara Çukurambar'da, motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramış, başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.

‘Para için yaptık’ dedi: Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor
GÜNDEM
‘Para için yaptık’ dedi: Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor

Silahlı saldırıda öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşinden açıklama: Acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmayın
GÜNDEM
Silahlı saldırıda öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşinden açıklama: Acımız üzerinden siyasi hesaplaşma yapmayın
Hakemliği bitirildi

Hakemliği bitirildi

​MHK Özgüç Türkalp'in biletini kesti.
VAR kayıtları açıklandı

VAR kayıtları açıklandı

​TFF tartışılan iki maçın hakem konuşmalarını paylaştı.
ABDli Bolton Erdoğanın izlediği dış politikadan rahatsız: Türkiyenin NATO üyeliği tartışılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ek zam müjdesi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Kapsam ve detayları belli oldu.

Türkiye ile Bulgaristan arasında doğalgaz transferi sağlayacak anlaşma imzalandı.

'Pencere bile açmayın'

'Pencere bile açmayın'

İstanbul'da hava kirliliği alarmı.

​Bakan Özer'den özel okullarda ücret artışıyla ilgili açıklama.

Doktor öğretmen polis tek tek hesaplandı: İşte yeni zamlı maaşlar.

Ormanın derinliklerinden tek tek çıkarıyorlar.

Bakan Çavuşoğlu: Rejim Suriyelilerin dönmesi için iş birliği yapmak istiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.