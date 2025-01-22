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Sinan Ateş davasında takipsizlik kararı

Sinan Ateş davasında takipsizlik kararı

17:1222/01/2025, Çarşamba
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Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'da suikast sonucu hayatını kaybetmişti
Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'da suikast sonucu hayatını kaybetmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş suikastı soruşturmasında eski MHP Milletvekili Olcay Kılavuz dahil 22 kişi için takipsizlik kararı aldı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili dava, Ekim 2024'te karara bağlanmıştı.


Eray Özyağcı, Doğukan Çep, Tolgahan Demirbaş, Vedat Balkaya ve Suat Kurt'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.


Suikasta ilişkin 2. soruşturmada ise takipsizlik kararı verildi.




#Sinan ateş
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#Ankara

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