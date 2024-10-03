Sinan Ateş'in katillerine müebbet

Cinayet davasında 22 sanığın yargılandığı Ankara 32’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, cinayetin tetikçisi Eray Özyağci, onu taşıyan motokurye Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan ise 13'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Özyağci'ye ayrıca “ruhsatsız tabanca bulundurmak ve taşımak” suçundan 1,5 yıl hapis cezası verildi. Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş da “tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. “Tasarlayarak öldürmeye yardım” suçundan Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel'e 18'er yıl, Mustafa Uzunlar'a ise 15 yıl hapis cezası veren mahkeme, Alper Atay'ı da “suçluyu kayırma” suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Osman Bayraktar, Caner Günay, Umut Ersoy, Çağlar Zorlu, Aytaç Ataç ve Erdem Karadeniz'in üzerine atılı suçlardan beraatına karar veren mahkeme, Günay hakkında “suçluyu kayırma” suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ihbarda bulunulmasına hükmetti. Serdar Öktem ve Mustafa Ensar Aykal hakkında “tasarlayarak kasten öldürmeye yardım”, Aykal hakkında ayrıca “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak” suçundan açılan dava dosyasının ayrılmasına, ayrıca Öktem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Öktem ve Aykal'ın telefonlarının açılması beklenecek.