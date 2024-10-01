logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Gündem
Tüm itirazlar reddedildi

Tüm itirazlar reddedildi

Oğuzhan Ürüşan
04:001/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sinan Ateş
Sinan Ateş

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve yakınları, sanıklar, taraf avukatları ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.


BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ

Tutuklu sanık Doğukan Çep'in avukatı Emine Tosun, Sinan Ateş'e Eray Özyağcı dışında ateş edenin olmadığına ilişkin bilirkişi raporuna itiraz ederek, "Ben herkesin huzurunda bu bilirkişiyi tebrik etmek isterim ve kendisi insan üstü bir tutum göstermiştir. Selman Bozkurt'un dahil bu bilirkişi raporunu okurken kahkaha attığını düşünüyorum; çünkü Selman Bozkurt solundan değil, sağından vurulmuştur. Ben söz konusu bilirkişi hakkında da suç duyurusunda bulundum ve bu bilirkişi raporunun reddedilmesini talep ediyorum" dedi. Diğer sanık avukatları da bilirkişi raporuna itiraz etti. Verilen aranın ardından devam eden duruşmada Cumhuriyet savcısı söz aldı. Savcı, tevsii tahkikat taleplerinin bu aşamada dava dosyasına bir katkı sağlamayacağını belirterek, reddedilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı tüm taleplerin reddedildiğini belirtti.


KARARI BEKLİYORUZ

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, savcılık mütalaasına karşı söz alarak, "Benim öldürülen kocamın davası devam ediyor. Bir kez daha başka keşkeler dememek için hakkaniyetli, hukuka uygun adaletin sağlanması en büyük arzumdur. Dünyadaki hiçbir şey insanın yaşaması, huzur ve mutluluk içinde Rabb’ine kavuşmasından daha önemli değildir. Ne mal ne makam ne hırs sahiplerine bir şey kazandırmamıştır. Aleyhimize olanları reddediyor ve mahkemenin vicdanıyla, adaletiyle hukuka, kanuna uygun karar vermesini saygıyla arz ve talep ediyorum" dedi.


GELİN İTİRAFÇI OLUN

Sinan Ateş'in kız kardeşi Selma Kazanç, "Babam evlat acısıyla öldü. Allah, evlat acısını bize yaşatanların hepsine yaşatsın. Sinan'ın geri gelmeyeceğini biz biliyoruz.

Bu davayı da hayatımız boyunca devam ettireceğiz. Gelip itirafçı olun, gerçek katilleri söyleyin" dedi. Duruşma bugün devam edecek.



Avcılar'da düğün magandaları insanları umursamadan havaya ateş açtı

Düğünlerde, konvoylarda ve asker eğlencelerinde, halkın canını ve malını tehlikeye atan magandalıklar yaşanmaya devam ediyor. Bugün, İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir düğün konvoyunda yeni bir magandalık daha görüntülendi. Çocuklarında oynadığı bir ara sokaktan geçen düğün konvoyundaki şahıslar, hafif ticari araçların camlarından dışarı çıkarak ellerindeki tabancayla defalarca ateş etti. Bunun ardından konvoyun arka sıralarında bulunan bir araçtan inen bir başka kişi de elindeki silahla ön tarafa koşarak aynı noktadan ateş etmeye başladı. Silah seslerinin duyulmasıyla çocuklar arabanın etrafında saklanmaya başladı. Defalarca havaya ateş açılması mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


#sinan ateş
#siyaset
#mahkeme

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?