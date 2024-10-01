Tüm itirazlar reddedildi

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ve yakınları, sanıklar, taraf avukatları ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.
BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ
Tutuklu sanık Doğukan Çep'in avukatı Emine Tosun, Sinan Ateş'e Eray Özyağcı dışında ateş edenin olmadığına ilişkin bilirkişi raporuna itiraz ederek, "Ben herkesin huzurunda bu bilirkişiyi tebrik etmek isterim ve kendisi insan üstü bir tutum göstermiştir. Selman Bozkurt'un dahil bu bilirkişi raporunu okurken kahkaha attığını düşünüyorum; çünkü Selman Bozkurt solundan değil, sağından vurulmuştur. Ben söz konusu bilirkişi hakkında da suç duyurusunda bulundum ve bu bilirkişi raporunun reddedilmesini talep ediyorum" dedi. Diğer sanık avukatları da bilirkişi raporuna itiraz etti. Verilen aranın ardından devam eden duruşmada Cumhuriyet savcısı söz aldı. Savcı, tevsii tahkikat taleplerinin bu aşamada dava dosyasına bir katkı sağlamayacağını belirterek, reddedilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı tüm taleplerin reddedildiğini belirtti.
KARARI BEKLİYORUZ
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, savcılık mütalaasına karşı söz alarak, "Benim öldürülen kocamın davası devam ediyor. Bir kez daha başka keşkeler dememek için hakkaniyetli, hukuka uygun adaletin sağlanması en büyük arzumdur. Dünyadaki hiçbir şey insanın yaşaması, huzur ve mutluluk içinde Rabb’ine kavuşmasından daha önemli değildir. Ne mal ne makam ne hırs sahiplerine bir şey kazandırmamıştır. Aleyhimize olanları reddediyor ve mahkemenin vicdanıyla, adaletiyle hukuka, kanuna uygun karar vermesini saygıyla arz ve talep ediyorum" dedi.
GELİN İTİRAFÇI OLUN
Sinan Ateş'in kız kardeşi Selma Kazanç, "Babam evlat acısıyla öldü. Allah, evlat acısını bize yaşatanların hepsine yaşatsın. Sinan'ın geri gelmeyeceğini biz biliyoruz.
Bu davayı da hayatımız boyunca devam ettireceğiz. Gelip itirafçı olun, gerçek katilleri söyleyin" dedi. Duruşma bugün devam edecek.