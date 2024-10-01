Tüm itirazlar reddedildi

Tutuklu sanık Doğukan Çep'in avukatı Emine Tosun, Sinan Ateş'e Eray Özyağcı dışında ateş edenin olmadığına ilişkin bilirkişi raporuna itiraz ederek, "Ben herkesin huzurunda bu bilirkişiyi tebrik etmek isterim ve kendisi insan üstü bir tutum göstermiştir. Selman Bozkurt'un dahil bu bilirkişi raporunu okurken kahkaha attığını düşünüyorum; çünkü Selman Bozkurt solundan değil, sağından vurulmuştur. Ben söz konusu bilirkişi hakkında da suç duyurusunda bulundum ve bu bilirkişi raporunun reddedilmesini talep ediyorum" dedi. Diğer sanık avukatları da bilirkişi raporuna itiraz etti. Verilen aranın ardından devam eden duruşmada Cumhuriyet savcısı söz aldı. Savcı, tevsii tahkikat taleplerinin bu aşamada dava dosyasına bir katkı sağlamayacağını belirterek, reddedilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı tüm taleplerin reddedildiğini belirtti.