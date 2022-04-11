Sincan Belediyesi Ramazan'da yardımları artırdı

Sincan Belediyesi yardımlaşma ve dayanışmanın daha da pekiştiği Ramazan ayında da vatandaşın yanında oldu. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın talimatıyla Ramazan ayı boyunca yaklaşık 6 bin haneye yardım ulaştırılacak.

Ramazan ayı ile birlikte çalışmalarını hızlandıran Sincan Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü yaklaşık 6 bin aileye 500 TL sosyal destek kartı üzerinden yani toplam 3 milyon TL’lik yardım yapacak.

Ayrıca Ramazan ayı boyunca Sincan’da ikamet eden 168 çölyak hastasına da hane başına 350 TL yardım ulaştıracak.

Murat Ercan

5 BİN GIDA KOLİSİ DAĞITILACAK

İhtiyaç sahibi vatandaşlara her gün düzenli olarak yardım kolisi gönderen Sincan Belediyesi Ramazan ayında da gıda yardımlarına devam ediyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların evlerine her gün hazırladıkları yardım kolilerini ulaştıran Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, gelen talepler doğrultusunda Sincan’da her haneye yardım götürüyor. Ramazan boyunca 5000 gıda kolisi dağıtacak olan Sincan Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdürüyor.

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AŞEVİNDE İFTAR YEMEĞİ VERİLİYOR

Sincan Belediyesi her gün düzenli olarak yaptığı sıcak yemek yardımını Ramazan ayının gelmesiyle birlikte artırarak devam ediyor. Belediye tarafından engelli, hasta, yaşlı, şehit yakınları, gaziler ve aileleri için her gün Sincan Belediye Belediye Başkanı Murat Ercan’ın programı dahilinde iftar yemeği veriliyor.

HER GÜN 650 KİŞİYE YEMEK

Sincan Belediyesi her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da sokakta aç kimse kalmasın diye iftar çadırı kurdu. Kent Meydanı’nda kurulan iftar çadırında her gün 650 kişilik yemek çıkıyor ve ihtiyaç sahibi herkes giderek oradan iftar yemeğini yiyebiliyor.

ÖĞRENCİLER UNUTULMADI

Ramazan’da ihtiyaç sahipleri kadar öğrencileri de unutmayan Sincan Belediyesi tutulan 24 saat açık olan Millet Kıraathanelerinde her gün 200 öğrenciye sahur yemeği veriyor. Gençler, haftanın 7 günü hizmet veren kıraathanelerde sessiz ve sakin bir ortamda ders çalışma ve kitap okuma fırsatı bulurken Ramazan boyunca da sahurlarını burada yaparak çalışmalarına devam edebiliyor.

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Sincan Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Millet Kıraathaneleri ve kütüphaneleriyle de dikkatleri çekiyor. Evliya Çelebi Millet Kıraathanesi, Abdurrahim Karakoç Millet Kıraathanesi, Merkez İlçe Halk Kütüphanesi ve Millet Kıraathanesi ve son olarak Temelli de açılan Temelli Millet Kıraathanesi Sincan’da hizmet veriyor.

Sofralar boş kalmasın

Ramazan’ın, oruç tutularak sadece bedenin değil ruhun da terbiye edildiğini dile getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Ramazan paylaşım ayıdır. İftar ve sahurda sofrası boş olmasın kimsenin. Hiç birimiz aç olanı ihmal etmeyiz. Biz de belediye olarak elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Bu Ramazan’da yaklaşık 6 bin ailenin sosyal destek kartına 500 TL yükledik. Allah huzur içinde, esenlik içerisinde ramazanı idrak etmemizi aynı zamanda özellikle ihtiyaç sahibini gözeterek Ramazan’ın ruhuna uygun davranmayı nasip etsin inşallah. Mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum” dedi.

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