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EDİRNE

Sınır kapısında uyuşturucu operasyonu

İpsala Sınır Kapısı'nda bir tırda 228 kilo 775 gram esrar ele geçirilirken, şoför tutuklandı. Olayın, tarama sonucu "şüpheli yoğunluk" görülmesi üzerine yapılan detaylı aramada, dorsede bulunan 10 valiz içerisinde 228 kilo 775 gram esrar ele geçirildiği açıklandı.

Haber MerkeziAA
Edirne'de uyuşturucu operasyonu.
Edirne'de uyuşturucu operasyonu.

İpsala Sınır Kapısı'nda bir tırda 228 kilo 775 gram esrar ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan şoför tutuklandı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürülğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen Türkiye uyruklu C.K'nın kullandığı Türk plakalı tır, merkezi risk birimince x-ray taramasına sevk edildi.

  • Tarama sonucu "şüpheli yoğunluk" görülmesi üzerine yapılan detaylı aramada, dorsede bulunan 10 valiz içerisinde 228 kilo 775 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan sürücü C.K, İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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