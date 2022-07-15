Sınırı terör işgaline açtılar

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 251 kişiyi şehit ettiği, binlerce kişiyi de yaraladığı ihanet gecesinde Türkiye üzerinde kirli planlar kuranların darbeyle beraber Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesini işgal planı da hazırdı. Eğer FETÖ darbesi gerçekleşseydi Suriye ve Irak sınırının öte yanında bekleyen PYD/YPG ve DEAŞ’lı teröristler sınırı geçerek belirli yerleri işgal edeceklerdi. Avrupa ve ABD’nin maşası olan FETÖ ile ortak hareket eden terör örgütleri günler öncesinden belirlenen plan gereği ağır silahlarıyla birlikte sınırda beklemeye başladı. FETÖ’nün planı gereği sınır güvenliği alması gereken askeri birlikler de çeşitli bahanelerle sınırdan çekilerek karakollara toplandı. Darbe girişiminin başarısız olmasıyla sınırın hemen öte yanında bekleyen teröristler Suriye ve Irak içlerine geri çekildi.

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ASKERİ SINIRDAN ÇEKTİ

15 Temmuz 2016 gecesi sınır hattının en hareketli olduğu yerler Mardin, Şanlıurfa ve Hatay’dı. FETÖ ve terör örgütleri PKK/PYD’nin ortak hareket ettiğinin en önemli kanıtlarından biri Mardin’de yaşandı. Dönemin Mardin Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan sınır hattında kendisine bağlı tüm birlikleri Mazıdağı’ndaki Evciler Karakolu’na topladı. Operasyon bahanesi ile tüm birlikleri ve askeri araçları karakola toplayan Kırhan, adeta sınır hattını teröristlerin rahatça girebilmesi için boşalttı. Askerin sınır hattını boşalttığından haberi olan teröristlerin planı ise, 15 Temmuz’dan sonra teslim olan bir PYD’li teröristin ifadelerine yansıdı.

SINIRI GEÇMEK İÇİN BEKLEDİK

PYD’li terörist; 15 Temmuz akşamı hava kararınca ağır silahlar ve araçlarla Derbesiye ve Kamışlı’daki Türkiye sınırına gelerek darbenin başarılı olmasını beklediklerini, başarılı olunması durumunda sınırı geçerek kritik noktaları ele geçireceklerini, polis noktalarına saldıracaklarını ve belirli yerleri teslim alacaklarını söyledi. Salih Kırhan ise darbe girişiminin olduğu saatlerde gece yarısına yakın bir vakitte dönemin Mardin Valisi Mustafa Yaman’ı aradı. Vali Yaman, Kırhan’a bir darbe girişiminin yaşandığını ancak her şeyin kontrol altında olduğunu söyledi. Darbeci Tuğgeneral Kırhan ise Vali Yaman’a “Durum pek öyle değil, ben Genelkurmay Başkanlığınca sıkıyönetim komutanı ilan edildim” diye cevap verdi.

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HATAY’DA DA AYNI TEZGAH

Yine 15 Temmuz gecesi Suriye sınırında bulunan Hatay’da da Mardin’de yaşanan olaylara benzer şeyler yaşandı. 15 Temmuz’da kentte yapılacak Hudut Alay Komutanlığındaki devir teslim töreninin provası bahanesiyle, sınırdaki 200’ün üzerindeki asker ve 8 zırhlı araç 15 Temmuz’dan bir hafta önce komutanlığa çekildi. Zırhlı araçları da sınırdan çeken FETÖ’cü askerler bir hafta boyunca tören provasını yaparak sınırdan asker çekilmesini kendilerince meşrulaştırdı. FETÖ’cüler devir teslim töreni bittikten sonra askerleri ve zırhlı araçları sınıra geri göndermediler.

BİRLİKLER POLİS ESKORTUYLA GİTTİ

Dönemin Hatay Valisi Ercan Topaca, “Alaya vekalet eden komutana ‘Ne var, sınır niye boş’ diye sordum. Kendisi askerlerin tören için geldiğini, o darbe girişiminden sonra geri gönderemediklerini iletti. Korkudan kışlanın dışına çıkıp sınıra gönderememişler. Hemen ben polis eskortu verdim, askerin derhal kışlasına gitmesi istedim, bir vali yardımcısı da görevlendirdim. Darbe girişiminden bir süre sonra sınırlar yeniden normale döndü. Bir hafta boyunca sınırın belli kesimlerinde kontrol kaybolmuştu” diye konuşmuştu.

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AĞIR SİLAHLARLA SIZACAKLARDI

FETÖ’nün hain darbe girişiminin yaşandığı gece Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin hemen karşısında bulunan Ayn el Arab’da da (Kobani) hareketlilik yaşandı. 15 Temmuz darbe girişiminden saatler önce terör örgütü PYD/YPG’li teröristler Türkiye’ye sızmak için hazırlık yaptı. Sadece Ayn el Arab’da hazırlık yapmakla kalmayan PYD/YPG’li teröristler Resulayn’da da hazırlık yaptı. Ağır silahlar ve zırhlı araçlarla sınırda bekleyen teröristler 15 Temmuz gecesi darbe girişiminin başarılı olmasını bekledi.

Ağır silahlar taşıyan araçların far ve kontaklarını kapatan teröristler sınırı geçmek için FETÖ’cülerden haber bekledi.

‘POLİSE VE SİVİLLERE ATEŞ AÇIN’ TALİMATI

Darbe girişiminden sonra yakalanan teröristler de 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olması durumunda neler yapacaklarını tek tek anlattı. PKK’nın sözde üst yönetiminden gelen talimatları da anlatan teröristler, 15 Temmuz gecesi sınırdan sızmak için hazırlık yapıldığını, sadece polis ve sivillere ateş açılacağını ve askerlere ise herhangi bir eylemin yapılmaması talimatını aldıklarını söyledi. Teröristler 15 Temmuz gecesi PYD/YPG kontrolünde olan tüm bölgelerde ağır silahlar, zırhlı araçlar ve çok sayıdaki teröristle birlikte sınırı geçmek için hazırda bekletildiklerini ancak darbe girişiminin başarısız olması ve haber gelmemesi üzerine Suriye içlerine geri dönmek zorunda kaldıklarını anlattı.