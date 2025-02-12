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Sinirine yenilene trafikten men

Sinirine yenilene trafikten men

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0012/02/2025, Wednesday
G: 12/02/2025, Wednesday
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Meclis’e sunulması beklenen kanun teklifiyle, trafik suçlarına yönelik cezalar yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Edinilen bilgiye göre trafikte stresine yenik düşen ya da sinirlerine hakim olmayanlara çeşitli cezalar geliyor. Seyir halindeki araca ve sürücüsüne zarar verenlerin ehliyetlerine el koyulacak ya da trafikten ömür boyu men edilecek. Bu suçun niteliğine göre bu kişilere ticari amaçlı araç kullanma yasağı da getirilebilecek.

Öte yandan toplumsal güvenliğin sağlanması için çakı ve türevi bıçakların taşınması da yasaklanacak. Bu kapsamda, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanunu ile Karayolları Trafik Kanunu’nda yeni değişikliğe gidilecek. Bu araçları yanında ya da aracında ruhsatsız taşıyanlara da ceza kesilecek. Kanunda yapılacak değişiklikle çakı ve türevlerinin taşınması da yasaklanacak.


#kanun
#trafik suçu
#TBMM

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