Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sinop'ta annesiz bulunan yavru ayı kurtarıldı

Sinop'ta annesiz bulunan yavru ayı kurtarıldı

16:2026/05/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Satı köyünde doğada tek başına bulunan yavru ayı, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine koruma altına alındı.

Köyde hayvanlarını otlatmakta olan Erdoğan Filiz'in fark ettiği minik ayı, durumu hemen yetkililere bildirmesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.


Koruma altına alınan sevimli yavru, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.


Burada yapılan veteriner kontrolleri sonucunda yavru ayının genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



#Sinop
#Ayı
#Yavru
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı Mersin işçi alımı kura sonuçları asil ve yedek isim listesi