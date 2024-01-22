Siperleri fareler istila etti

Rusya-Ukrayna Savaşı’nda her iki taraf da verdikleri ağır kayıpların ardından siperler kazıp beklemeye geçerken, cephede şartların gittikçe ağırlaştığı kaydediliyor. Kış mevsiminin getirdiği zorlukların yanında, taraflar şimdi de çeşitli hastalıklara sebep olan bir fare istilasıyla baş etmeye çalışıyor. CNN’e konuşan Ukraynalı askerler, birçok yöntem denemelerine rağmen fare istilasına çözüm bulamadıklarını kaydetti.

‘Biz onların misafiriyiz’

CNN’e konuşan “Kira” takma isimi bir Ukraynalı kadın asker, sonbaharda güneydeki Zaporojya bölgesinde savaşırken fareler tarafından nasıl kuşatıldıklarını anlattı. Kira, “Yatağa girdiğinizi ve gecenizin, bir farenin pantolonunuza girmesi, parmak uçlarınızı kemirmesi ya da elinizi ısırmasıyla başladığını düşünün. O gün ne kadar şanslı olduğunuza bağlı olarak bu şartlarda 2-3 saat uyuyabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı. Ukraynalı asker, “Bizi ziyarete gelen fareler değildi, biz onların misafirleri gibiydik” sözleriyle cephedeki durumun ne kadar vahim boyutlara ulaştığını ortaya koydu.

Fare humması baş gösterdi

Ukrayna askeri istihbaratı aralık ayında, Kharkiv bölgesindeki Kupiansk çevresindeki birçok Rus birliğinde “fare humması” salgını olduğunu bildirmişti. İstihbarat raporunda, hastalığın farelerden insanlara “fare dışkısı tozunun solunması ya da fare dışkısının yiyeceklere karışması yoluyla” bulaştığı belirtiliyordu. Ukrayna ordusuna göre hastalığın birçok belirtisi arasında ateş, döküntüler, düşük tansiyon, gözlerde kanama, kusma ve hastalık böbrekleri etkilediği için şiddetli sırt ağrısı ve idrar yapma zorlukları yer alıyor.

Üreme dönemi istilayı artırdı

Fare istilasının kısmen mevsim geçişi ve farelerin üreme döneminden kaynaklandığı belirtilse de Ukraynalı askerlerin Rus birlikleri tarafından geri püskürtülmesinin ardından savaşın durağanlaşmasıyla siperlerin sürekli aynı yerde kalmasının da sonucu olduğu ifade edildi. Farelerin bin kilometrelik cephe hattı boyunca yiyecek ve sıcak bir yer arama amacıyla siperleri sık sık istila ettiği kaydedildi.

Kediler de fayda vermedi

Ukraynalı askerler, farelerden kurtulmak için zehir kullanmak, amonyak dökmek ve hatta dua etmek gibi çeşitli yöntemler kullansa da hiçbirinin kesin çözüm olmadığını söylediler. Askerler daha sonra Busia adında bir kediyi getirdiklerini ve onun ilk başlarda farelere karşı kendilerine yardımcı olduğunu belirttiler. Ancak kısa süre sonra bunun da faydası bir yöntem olduğunu anladıklarını söyleyen Kira kod adlı asker, “Daha sonra o kadar çok oldular ki, kedi onları kovalamayı reddetti. Bir kedi bir ya da iki fare yakalayabilir ama eğer 70 fare varsa, ondan bunu beklemek gerçekçi olmaz” ifadelerini kullandı.

İstilayı sosyal medyada paylaşıyorlar

Ukraynalı ve Rus askerler tarafından sosyal medyada paylaşılan videolar, cephe hattındaki fare istilasının boyutlarını gözler önüne seriyor. Videolarda fare ve sıçanlar yatak altlarında, sırt çantalarında, jeneratörlerde, ceket ceplerinde ve yastık kılıflarında koşuştururken görülüyor. Bir videoda ise bir kedi koltuktaki fareyi kapmaya çalışırken bir asker koltuğun tepesine vuruyor ve düzinelerce fare koltuğun içinden dışarı doğru akmaya başlıyor. Kedinin sonrasında umutsuzca geri çekildiği görülüyor.











