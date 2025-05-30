“Şırdancı Mehmet” gözaltına alındı: “Darp marp olmadı”

Bir dönem bir yemek programına katılarak ismini duyuran Mehmet Çubuk, Türk Hava Yolları’na ait bir uçuşta iç çamaşırının içinden çıkardığı şırdanı yiyerek hem kabin görevlilerini hem de diğer yolcuları şaşırtmıştı. Bu hareketi nedeniyle 6 ay boyunca uçuş yasağı alan Çubuk, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.