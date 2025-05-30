“Şırdancı Mehmet” gözaltına alındı: “Darp marp olmadı”

Uçakta şırdan yediği görüntülerle sosyal medyada gündeme gelen ve kamuoyunda “Şırdancı Mehmet” olarak tanınan Mehmet Çubuk, bu kez bambaşka bir olayla gündemde. Eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Çubuk, “Darp marp olmadı, doğru değil” diyerek iddiaları reddetti. Adliyeye sevk edilen Çubuk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bir dönem bir yemek programına katılarak ismini duyuran Mehmet Çubuk, Türk Hava Yolları’na ait bir uçuşta iç çamaşırının içinden çıkardığı şırdanı yiyerek hem kabin görevlilerini hem de diğer yolcuları şaşırtmıştı. Bu hareketi nedeniyle 6 ay boyunca uçuş yasağı alan Çubuk, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
Kıskançlık tartışması kavgaya dönüştü
Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, Mehmet Çubuk ile eşi Hanım Çubuk arasında kıskançlık gerekçesiyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İddialara göre kavga sırasında Hanım Çubuk’un vücudunda darp izleri oluştu. Komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine geldi.
"Komşular şikayet etmiş, barıştık"
Gözaltına alınan Mehmet Çubuk, iddiaları kabul etmedi. “Kavga etmedik, biraz bağrıştık. Komşular şikayet etmiş. Gözaltına alınmadım, sadece ifadeye çağrıldım. Şimdi eşimle beraber çalışıyoruz. Darp marp olmadı, doğru değil” ifadelerini kullandı.
Hakim karşısına çıktı
Çubuk’un karakoldaki ifadesinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Sulh Ceza Hakimliği’nde sorgulanan Mehmet Çubuk, adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.