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Ankara'da sahte belge soruşturması: 58 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da sahte belge soruşturması: 58 şüpheli gözaltına alındı

16:2523/05/2025, Cuma
AA
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Ankara'daki sahte belge soruşturmasında 58 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'daki sahte belge soruşturmasında 58 şüpheli gözaltına alındı

Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda, kamu görevlilerinin elektronik imzalarını taklit ederek kurumların sistemine yetkisiz erişim sağladıkları ve bu yolla menfaat temin ettikleri öne sürülen 58 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş bayi ve ofisler üzerinden 33 kamu görevlisi adına ikiz elektronik imza çıkarmak suretiyle kurumlarının sistemine yetkisiz erişim sağlandığı ve bu yolla menfaat temin edildiği tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine Başsavcılık, 71 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "bilişim sistemine girme" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 58 kişi gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.




#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu
#elektronik imza
#resmi belgede sahtecilik
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