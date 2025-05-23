Ankara'da sahte belge soruşturması: 58 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş bayi ve ofisler üzerinden 33 kamu görevlisi adına ikiz elektronik imza çıkarmak suretiyle kurumlarının sistemine yetkisiz erişim sağlandığı ve bu yolla menfaat temin edildiği tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.