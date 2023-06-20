Sırplar gerilimi tırmandırıyor

Kosovalı 3 polisin Sırplar tarafından tarafından gözaltına alınması iki ülke arasındaki gerginliği daha da artırdı.
Kosova’da, 23 Nisan günü yapılan yerel seçimlerde Sırp nüfusun yoğun olduğu üç ilde Arnavut adayların kazanmasıyla başlayan gerilim artarak devam ediyor.
PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR
Seçim sonuçlarını tanımadıklarını söyleyen Sırplar protesto gösterilerine başladı. Ardından da gerginliği tırmandıran bir hamle daha yaparak üç Kosovalı polisi gözaltına aldı. Kosova Polisi Sözcüsü Baki Kelani, 3 polis memurunun, Sırp güçlerince gözaltına alınmasını “klasik bir adam kaçırma” olayı olarak nitelendirmişti. Belgrad-Priştine Diyalog Sürecini başlatan yetkililer, gözaltına alınan polislerin bırakılmaması halinde, uzlaşmanın mümkün olmadığını açıklamıştı. Protestolarını sürdüreceklerini dile getiren Sırplar, seçime katılımın yüzde 3 oranında kaldığını dolayısıyla seçimin geçersiz olduğunu savunmaya başladı.
HAVAALANINDA ASKER BEKLİYOR
Kosova’da her ne kadar Mitrovica haricindeki şehirlerde hayat olağan şekilde devam etse ülkeye ilk giriş yaptığınız havalimanında da bir NATO askeri aracı sizleri karşılıyor. İtalya’dan gelen Barış Gücü askerleri havalimanında konuşlanmış şekilde bekliyor.
DİYALOG MANASIZ!
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in daveti üzerine Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak kriz toplantısına katılıp katılmama konusunda karar vermediğini söyledi. Vucic, Kosova polisi tarafından gözaltına alınan Sırpların serbest bırakılmadığı sürece Kosova Başbakanı Albin Kurti ile diyaloğun manasız olduğunu ifade etti.
HAYAT NORMAL
Kosova’nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu bölgeler haricinde ülkenin en büyük iki şehri olan başkent Priştine ve Prizren’de hayat normal seyrinde devam ediyor. Yeni Şafak’a konuşan Kosovalı vatandaşlardan Amanda İbrahimi, “Bizler de TV’lerden olayları takip ediyoruz. Bölge Sırpların yoğun yaşadığı hatta Kosovalıların yok denecek kadar az olduğu bir yer. Bölgeye giden gazetecilere ve polislere yönelik saldırıları gördükten sonra artık oranın güvende olmadığının farkındayız. Bizim toprağımız olmasına rağmen aslında Sırplar oranın bağımsız kalmasını istiyorlar. Şu anda geçerliliği olmayan eskiden kalma plakaları kullanıyorlar. Sırf Kosova plakası kullanmamak için böyle bir yolu tercih ediyorlar. Bu olaylarda Sırpların haksız olduklarını biliyoruz. Onların ülkesinde de eylemler devam ediyor. Priştine’de şu anda hayat devam ediyor. Bu şehre yansıyan bir şey yok. Çünkü dediğim gibi orası zaten Sırplara daha yakın bir bölge” dedi.