Sırplar gerilimi tırmandırıyor

Kosova’nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu bölgeler haricinde ülkenin en büyük iki şehri olan başkent Priştine ve Prizren’de hayat normal seyrinde devam ediyor. Yeni Şafak’a konuşan Kosovalı vatandaşlardan Amanda İbrahimi, “Bizler de TV’lerden olayları takip ediyoruz. Bölge Sırpların yoğun yaşadığı hatta Kosovalıların yok denecek kadar az olduğu bir yer. Bölgeye giden gazetecilere ve polislere yönelik saldırıları gördükten sonra artık oranın güvende olmadığının farkındayız. Bizim toprağımız olmasına rağmen aslında Sırplar oranın bağımsız kalmasını istiyorlar. Şu anda geçerliliği olmayan eskiden kalma plakaları kullanıyorlar. Sırf Kosova plakası kullanmamak için böyle bir yolu tercih ediyorlar. Bu olaylarda Sırpların haksız olduklarını biliyoruz. Onların ülkesinde de eylemler devam ediyor. Priştine’de şu anda hayat devam ediyor. Bu şehre yansıyan bir şey yok. Çünkü dediğim gibi orası zaten Sırplara daha yakın bir bölge” dedi.