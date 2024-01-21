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Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında patlama: Biri ağır iki yaralı

Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasında patlama yaşandı. Fabrikada kaynak işlemi sırasında oksijen tüplerinde yaşanan sorundan dolayı meydana gelen patlama sonucu biri ağır olmak üzere iki işçi yaralandı.

18:35 - 21/01/2024 Pazar
IHA
Sivas'ta mobilya fabrikasında patlama
Sivas'ta mobilya fabrikasında patlama

Sivas'ta mobilya üretimi yapan Ofisline fabrikasında kaynak işlemi sırasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 işçi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ofisline adlı mobilya fabrikasında patlama yaşandı. Fabrikada kaynak işlemi sırasında oksijen tüplerinde yaşanan sorundan dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkarken, olayda Y.A. (28) adlı işçi ağır, S.S. (30) isimli işçi de hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.



#Mobilya Fabrikası
#Sivas
#Patlama
#Sivas Organize Sanayi Bölgesi
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