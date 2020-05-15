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Gündem Sivasta 4 ilçedeki kısıtlama sona erdi
SİVAS

Sivas'ta 4 ilçedeki kısıtlama sona erdi

Sivas’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova ilçelerinden il merkezine gelişte uygulanan kısıtlama kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv / Suşehri
Fotoğraf: Arşiv / Suşehri

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulu Vali Salih Ayhan başkanlığında toplandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İl Hıfzısıhha Kurulunun kararına göre, 30 Mart 2020'de Koyulhisar, Suşehri, Akıncılar ve Gölova'dan il merkezine gelişler izin belgesine bağlanmıştı. Sözü edilen ilçelerdeki salgın vakalarının azalması ve vatandaşların yaklaşan Ramazan Bayramı sebebiyle Sivas merkezdeki bayrama yönelik geleneksel ziyaret ve ihtiyaçların rahatça karşılanabilmesi için sözü edilen karara ilişkin uygulamanın sonlandırılmasına karar verilmiştir."

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