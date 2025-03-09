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Sivas'ta elinde Ramazan topu patlayan görevli ağır yaralandı

Sivas'ta elinde Ramazan topu patlayan görevli ağır yaralandı

21:559/03/2025, Pazar
IHA
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Gürün Belediyesi'nden emekli olduğu öğrenilen B.Ş'nin, 11 yıldır Ramazan topunu kendisi patlattığı ve emekli olduktan sonra belediye adına bu hizmeti sürdürdüğü öğrenildi.
Gürün Belediyesi'nden emekli olduğu öğrenilen B.Ş'nin, 11 yıldır Ramazan topunu kendisi patlattığı ve emekli olduktan sonra belediye adına bu hizmeti sürdürdüğü öğrenildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Ramazan topu olarak bilinen ses bombasını patlatmak isterken bombanın elinde patlaması sonucu ağır yaralanan B.Ş, hastaneye kaldırıldı. Ellerinden ve yüzünden yaralanan B.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Sivas'ın Gürün ilçesinde Ramazan topu elinde patlayan görevli ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gürün ilçesinde iftar vakti B.Ş. (72) Ramazan topu olarak bilinen ses bombasını patlatmak isterken bomba elinde infilak etti. Yaşlı adam ellerinden ve yüzünden yaralandı. Ambulansla Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B.Ş., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesi'ne sevk edildi. B.Ş'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


#Ramazan topu
#Sivas
#Gürün
#yaralanma

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