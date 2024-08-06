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Sivas'ta orman yangını: Dozer dereye devrildi operatörü hayatını kaybetti

Sivas'ta dün gece çıkan ve ekiplerin müdahale ettiği orman yangınında, yolu açan dozerin dereye devrilmesi sonucu, operatör Yusuf Mengeş (47), hayatını kaybetti.

13:26 - 6/08/2024 Salı
DHA
Sivas'ta orman yangını
Sivas'ta orman yangını

Sivas'ın Hafik ilçesi Karlı köyü Çavuş Dağı bölgesindeki ormanda, dün gece saatlerinde yangın çıktı. Yangını gören köylüler, durumu Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 13 saat süren çalışmalarına rağmen yangın kontrol altına alınamadı.

Yangında Yusuf Mengeş'in yol açmak için kullandığı dozer, operatörün kontrolünden çıkıp dereye devrildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Mengeş'in dereden çıkarılan cansız bedeni, otopsi için Sivas'a götürüldü. Yangını söndürme çalışmaları ise sürüyor.



#Sivas
#yangın
#operatör
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