Sivas'ta, sosyal mesafeli 'fanus kafe'

Sivas'ta geçen yıldan bu zamana kadar faaliyet gösteriyoruz. Sivas'ın akşamları ayrı bir soğuk oluyor. Yazın bile akşamları soğuk oluyor. Kışın zaten soğuk oluyor. İnsanlar genellikle dışarda vakit geçirmek istiyorlar ama soğuk olduğu için özellikle geceleri vakit geçiremiyorlardı. Bir fotoğraf gördüm, ondan esinlenerek böyle bir kafe yaptım.