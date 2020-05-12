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SİVAS

Sivas'ta, sosyal mesafeli fanus kafe

Sivas'ta, sosyal mesafeli 'fanus kafe'

Sivas'ta, kışın müşterilerin soğuktan korunması için yapılan 'iglo' tarzı cam fanuslu kafede, sosyal mesafeli tasarımla bu kez koronavirüse karşı önlem hedefleniyor.

Haber Merkezi DHA
12 fanusun bulunduğu kafe, havadan dronla görüntülendi.
12 fanusun bulunduğu kafe, havadan dronla görüntülendi.

Sivas'ta kafe işletmecisi Yunus Yıldız, geçen yıl kış aylarında soğuk havadan müşterilerini korumak için bahçesine 'iglo' tarzı cam fanuslu alanlar yaptırdı. O dönem ilgi gören kafe, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu kez müşterilerin birbiriyle temasını azaltmada kullanılacak.

Müşterilerin toplu olarak oturmasını engelleyen kafede, koronavirüse karşı önlem hedefleniyor. Kafeye gelenler, cam fanuslar içinde sosyal mesafeli olarak oturabilecek. 12 fanusun bulunduğu kafe, havadan dronla görüntülendi.

12 fanusun bulunduğu kafe, havadan dronla görüntülendi.

Kafe hakkında bilgi veren Yunus Yıldız, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Sivas'ta geçen yıldan bu zamana kadar faaliyet gösteriyoruz. Sivas'ın akşamları ayrı bir soğuk oluyor. Yazın bile akşamları soğuk oluyor. Kışın zaten soğuk oluyor. İnsanlar genellikle dışarda vakit geçirmek istiyorlar ama soğuk olduğu için özellikle geceleri vakit geçiremiyorlardı. Bir fotoğraf gördüm, ondan esinlenerek böyle bir kafe yaptım."

12 fanusun bulunduğu kafe, havadan dronla görüntülendi.

'Bir masanın diğeriyle alakası yok'

Ailelerin gönül rahatlığı ile kafede oturabilecekleri ortam sağladıklarını söyleyen Yıldız, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bizim bu cam fanuslar özellikle ailelerin gelip yan masayla hiçbir teması olmadan oturabilecekleri bir sistem sağlıyor. Aileler gelip gönül rahatlığı ile burada oturabilecekler. Artık yeni sistemle garsonla bile teması kesmeye yönelik çalışmalarımız var. Özellikle masalarda tablet olacak ve garsonlar sadece siparişleri kapıdan verip dönecekler.
  • Sitem artık buna dönüyor. Buna yönelik de hazırlıklarımız var. Artık koronavirüs hayatımızda var ve buna uygun olarak hareket etmek gerekiyor. Mümkün olduğu insanlarla teması kesip bu yönde hizmet vermeye çalışacağız. Buraya ayrıca 'sosyal mesafeli kafe' diyebiliriz. Bir masanın diğer masayla alakası yok. Temas değil nefes bile alınıp verilmeyecek bir sistem. Şu an 12 adet cam fanusumuz var. Talep çok fazla ve Sivas Belediyesi izin verirse sayımızı yükseltmeyi planlıyoruz."

Sivas'ta, sosyal mesafeli 'fanus kafe'
FOTOĞRAF 8
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Sivas'ta kafe işletmecisi Yunus Yıldız, geçen yıl kış aylarında soğuk havadan müşterilerini korumak için bahçesine 'iglo' tarzı cam fanuslu alanlar yaptırdı.
Title
O dönem ilgi gören kafe, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu kez müşterilerin birbiriyle temasını azaltmada kullanılacak.
Title
Müşterilerin toplu olarak oturmasını engelleyen kafede, koronavirüse karşı önlem hedefleniyor.
Title
Kafeye gelenler, cam fanuslar içinde sosyal mesafeli olarak oturabilecek. 12 fanusun bulunduğu kafe, havadan dronla görüntülendi.
Title
Kafe hakkında bilgi veren Yunus Yıldız, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Sivas'ta geçen yıldan bu zamana kadar faaliyet gösteriyoruz. Sivas'ın akşamları ayrı bir soğuk oluyor. Yazın bile akşamları soğuk oluyor. Kışın zaten soğuk oluyor. İnsanlar genellikle dışarda vakit geçirmek istiyorlar ama soğuk olduğu için özellikle geceleri vakit geçiremiyorlardı. Bir fotoğraf gördüm, ondan esinlenerek böyle bir kafe yaptım.
Title
Title
Sivas'ta, sosyal mesafeli 'fanus kafe'
Sivas'ta, kışın müşterilerin soğuktan korunması için yapılan 'iglo' tarzı cam fanuslu kafede, sosyal mesafeli tasarımla bu kez koronavirüse karşı önlem hedefleniyor.
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