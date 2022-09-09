Sivas'ta ticari araç devrildi: 7 kişi yaraladı

​İYİ Parti'li Uğur Poyraz: CHP ile ittifak içinde değiliz

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, katıldığı canlı yayında partisinin CHP ile bir ittifak içinde olmadığını savundu. 'Seçim kararı alındıktan sonra altı parti ittifak içinde olabilir' diyen Poyraz'ın sözleri stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.