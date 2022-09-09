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SİVAS

Sivas'ta ticari araç devrildi: 7 kişi yaraladı

Hatay'dan Sivas'a düğüne gidenlerin bulunduğu ticari aracın devrildiği kazada biri hamile, üçü çocuk, 7 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi AA
Sivasta ticari araç devrildi: 7 kişi yaraladı
Arşiv.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden Sivas'taki yakınlarının düğününe katılmak üzere yola çıkan, Cuma Toranbeki (55) idaresindeki 31 AJH 840 plakalı hafif ticari araç Pınarbaşı-Şarkışla karayolu Kışla köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile birlikte Yüksel Toranbeki (45), Medine Toranbeki (8), Nehir Şanverdi (7), Emrullah Şanverdi (5), Reyhan Bülbül (18), Birgül Kızılarslan (23) yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Sivas'taki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Hamile olduğu öğrenilen Reyhan Bülbül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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