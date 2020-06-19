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SİVAS

Sivas'ta yağmur altında cuma namazı: Şemsiye, poşet ve kartonlarla önlem aldılar

Sivas'ta cuma namazı, tarihi kent meydanında yağmur altında kılındı. Cuma namazına gelenler şemsiye, poşet ve kartonlarla önlem aldılar. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek oluşturulan saf düzeninde, binlerce kişi yağmura rağmen namaz kıldı.

Haber Merkezi DHA
Binlerce kişi yağmura rağmen namaz kıldı.
Binlerce kişi yağmura rağmen namaz kıldı.

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tarihi kent meydanındaki Osmanlı eseri Kale Camisi ile Selçuklu eserleri Buruciye, Şifahiye ve Çifte Minareli medreselerinin bir arada bulunduğu alanda, cuma namazı kılındı.

Binlerce kişi yağmura rağmen namaz kıldı.

Yağmurdan korunmaya çalışarak namaz kıldılar

Namaz saati geldiğinde başlayan yağmur ise cemaate zor anlar yaşattı. Namaza hazırlıklı olanlar ise yanlarında getirdikleri şemsiye, poşet ve kartonlarla ıslanmamak için önlem aldı. Bazı vatandaşlar ise ağaçların altına girerek korunmaya çalıştı.

Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek oluşturulan saf düzeninde, binlerce kişi yağmura rağmen namaz kıldı.

Binlerce kişi yağmura rağmen namaz kıldı.

Binlerce kişi yağmura rağmen namaz kıldı.

Sivas'ta yağmur altında cuma namazı: Şemsiye, poşet ve kartonlarla önlem aldılar
FOTOĞRAF 12
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Sivas'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tarihi kent meydanındaki Osmanlı eseri Kale Camisi ile Selçuklu eserleri Buruciye, Şifahiye ve Çifte Minareli medreselerinin bir arada bulunduğu alanda, cuma namazı kılındı.
Title
Namaz saati geldiğinde başlayan yağmur ise cemaate zor anlar yaşattı.
Title
Namaza hazırlıklı olanlar ise yanlarında getirdikleri şemsiye, poşet ve kartonlarla ıslanmamak için önlem aldı.
Title
Bazı vatandaşlar ise ağaçların altına girerek korunmaya çalıştı.
Title
Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek oluşturulan saf düzeninde, binlerce kişi yağmura rağmen namaz kıldı.
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Title
Sivas'ta yağmur altında cuma namazı: Şemsiye, poşet ve kartonlarla önlem aldılar
Sivas'ta cuma namazı, tarihi kent meydanında yağmur altında kılındı. Cuma namazına gelenler şemsiye, poşet ve kartonlarla önlem aldılar. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek oluşturulan saf düzeninde, binlerce kişi yağmura rağmen namaz kıldı.
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