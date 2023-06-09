Sivil anayasayı yapmalıyız

Zekeriya Yapıcıoğlu.
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, TBMM’nin en önemli görevlerinden sivil bir anayasayı ülkeye hediye etme konusunda ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını söyledi. Yapıcıoğlu, Anadolu Yayıncıları Derneği’nde medya temsilcileriyle bir araya geldiği programda soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.
YENİDEN YAZILMASI GEREKİYOR
TBMM’nin en önemli görevlerinden sivil bir anayasayı ülkeye hediye etme konusunda ellerinden gelen katkıyı sunacaklarını belirten Yapıcıoğlu, mevcut “cunta anayasası”nın aynı şeyleri ifade etse bile sivil olarak yeniden yazılmasının önemini vurguladı.
HERKESİN KIRMIZI ÇİZGİLERİ CEBİNDE DURSUN
Herkesin kendine göre kırmızı çizgilerinin bulunduğuna işaret eden Yapıcıoğlu, “Herkesin kırmızı çizgileri cebinde dursun. Masanın üzerine konursa bir araya gelip anayasa yapamıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.