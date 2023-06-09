Sivil anayasayı yapmalıyız

Türkiye, 1 Ocak 2024'ten 31 Aralık 2025'e kadar iki yıl süreyle görev yapmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne (ECOSOC) seçildi. Türkiye yapılan seçimde, 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda 186 oy aldı.