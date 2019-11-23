Sivrihisar’dan Ankaralılar’a davet

Eskişehir’in en büyük ilçesi Sivrihisar aynı zamanda Ankara’nın da komşusu. Ankara’ya yakınlığıyla da yeni bir gezi destinasyonu olmaya aday. Özellikle doğal güzellikleri, tarihi, kültürü ve yemekleriyle oldukça iddialı olan Sivrihisar, medeniyetlerin beşiği Anadolu’nun da kesişme noktası. Ankara’dan Ege’ye geçişlerde mutlaka önünden geçilen bu ilçenin daha da yakından tanınması için Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü girişimlere başladı.

Pessinus Antik Kenti

'DÜNYANIN MERKEZİ'

Sivrihisarlı Yunus Emre’nin ‘Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım’ mısralarıyla Ankaralılara seslenen Belediye Başkanı Yüzügüllü, “İlçemizin en önemli değerlerinden biri olarak tüm dünya tarafından tanınan Nasreddin Hoca’mızın sözleriyle ‘Dünyanın Merkezi’ Sivrihisar’ımıza tüm Ankaralılar’ı bekliyoruz” dedi.

TARİH İLE TANIŞIN

Ulu cami

Başkan Yüzügüllü şöyle konuştu; ‘Selçuklular dönemine ait UNESCO Dünya Mirası yedek listesinde bulunan Ulu Camii, ilçenin sembolü olan Saat Kulesi Seyir Terası, Türkiye’nin ilk açık hava heykel Müzesi, Alemşah Kümbeti, Aziz Mahmut Hüdai Camii, Kılıç Mescidi, Frigya’nın en önemli kentlerinden biri olan Pessinus Antik Kenti, ilk bakanlar kurulunun toplandığı Zaimağa Konağı mutlaka görülmesi gereken bazı noktalardan. Anadolu’da ilk yerleşim yeri olma özelliği taşıyan ilçemiz; gelenek ve görenekleri, yöresel yemekleri, Nasreddin Hocası, Yunus Emresi, camileri, hanları, hamamları ile yaşatılan bir tarih.”