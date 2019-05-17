​Siyanür ile ailesini zehirleyen gencin tüyler ürperten ifadesi ortaya çıktı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, "şerbet" diye içirdiği siyanürlü sıvıyla anne ve babasını öldüren üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan ile şüphelinin aynı karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşi Emir Can Kalkan'ın yaşanan olayla ilgili ifadeleri ortaya çıktı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1. sınıf öğrencisi Kalkan'ın, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde, anne ve babasını nasıl öldürdüğü ve siyanürü nasıl temin ettiğine ilişkin itiraflar yer aldı.

"220 LİRAYA SİYANÜR ALDIM"

Yaklaşık 2 yıl önce duygusal birliktelik yaşadığı kız arkadaşından ayrıldığını anlatan 21 yaşındaki Kalkan, şunları kaydetti:

"Bir süre internet üzerinden ticaret yaptım. Kız arkadaşımdan ayrıldıktan bir hafta sonra üniversitenin laboratuvarında sadece benim görebildiğim bir şahısla tanıştım. Bu şahıs sanki beynimin içine girdi. Kırmızı gözlü, siyah pelerinli ve mekanik sesli bir şahıstı. İsmini sorduğumda bana 'isim yok' diyordu. Bu şahıs sadece laboratuvarda ve uyuduğumda geliyordu. Bana sürekli 'gel beraber deney yapalım, beni baban gönderdi' diyordu. 'Seninle uyku deneyi yapacağız' diyordu. Daha sonraki süreçte bu gizemli kişi benden siyanür bulmamı istedi. Siyanür bulmak için sıkça uğradığım Karşıyaka'daki bir kahvehanede daha önce uyuşturucu temin ettiğim kişiden 1 kilogram siyanürü 220 lira karşılığında satın aldım."

Mahmut Can Kalkan, siyanürü alıp akşama doğru eve gittiğinde siyah pelerinli şahsı babasıyla evin terasında gördüğünü anlattı.

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FOTOĞRAF 20 İnternet üzerinden ticaret yapan ve yaklaşık 45 bin lira civarında zarar eden Mahmut Can Kalkan'ın, son zamanlarda psikolojik sorunlar yaşadığı, ancak bugüne kadar bir tedavi görmediği bildirildi. Mahmut Can Kalkan'ın dün akşam içine siyanür koyduğu şerbet yapıp anne ve babasına ikram ettiği, sonrasında 15 dakikanız kaldı, 10 dakikanız kaldı diyerek öleceklerini söylediği öğrenildi. Anne ve babasının rahatsızlandığın gören kardeşinin şerbetten içmediği belirtildi. Öte yandan, Kalkan ailesinin akrabaları, hem ailenin hem de çocukların iyi yetiştirilmiş insanlar olduğunu, ekonomik durumlarının da iyi olduğunu, böyle bir olayın yaşanmasına son derece şaşırdıklarını söyledi. Yakınları, Kalkan ailesinin çok sevilen bir aile olduklarını dile getirerek, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Kalkan çifti için, Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camisi'nde, cenaze töreni düzenlendi. İkindide kılınan cenaze namazına, hayatını kaybeden Mehmet Kalkan'ın babası Mahmut Kalkan ve iş arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda akrabaları katıldı. Ayakta güçlükle duran ve uzun süre gözyaşı döken Mahmut Kalkan ve Fransa'dan ağabeyinin cenazesi için gelen Hatice Yılmaz'ı yakınları güçlükle sakinleştirdi. Namazın kılınması ve helallik alınmasının ardından, cemaat tarafından omuzlanarak araca konulan cenazeler, toprağa verilmek üzere memleketleri Yozgat'a götürülmek üzere yola çıkarıldı. Öte yandan, geçici görme kaybı yaşayan Emir Can Kalkan'ın (16) sağlık durumunun iyiye gittiği ve görme seviyesinin kademeli olarak yükseldiği ve bu problemin büyük oranda giderildiği bildirildi. Kalkan, sevk edildiği Nöbetçi Mahkemece tutuklandı. . . . . . . . . . . . . Siyanürlü şerbeti içirip '10 dakikanız kaldı' dedi İzmir'in Bayraklı ilçesinde, annesi Fatma ve babası Mehmet Kalkan'ı, içine siyanür koyduğu şerbeti içirerek öldüren Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan'a, sağlık raporu için götürüldüğü hastanede 'şizofreni' tanısı konuldu. Mahmut Can Kalkan sevk edildiği Nöbetçi Mahkemece tutuklandı.

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"SİYANÜRÜ 3 AYRI BARDAĞA İKİŞER ÇAY KAŞIĞI KOYARAK KARIŞTIRDIM"

Terasta babasıyla bir müddet ders çalıştıklarını söyleyen Kalkan, şöyle devam etti:

"Babam bana, 'Hep beraber uyuyacağız, sen hazırla getir ama küçük kardeşine içirme o korkar.' dedikten sonra aşağı indi. Siyanürü 3 ayrı bardağa ikişer çay kaşığı koyarak karıştırdım. Yapmış olduğum karışımı babamların olduğu odaya götürdüm. Burada masaya bıraktım. Karışımı önce annem ve kardeşim Emir Can içti. Onlar içerken babam bir müddet seyretti ve ardından o da içti. Ben bu esnada küçük kardeşimi 'korkmasın' diye tuvalete götürdüm. Kardeşimle tuvalette olduğum sırada annem ve babam, 'Sen ne yaptın' diye bağırmaya başladı. Annemin bağırması üzerine komşular bize geldi. Siyanürü kırmızı göz ve babam istediği için hazırladım. Hatta dün gece nezarette yanıma geldi babamın iyi olduğunu söyledi. Annem ve babamla aram iyiydi. Hatta geçen Anneler Günü'nde anneme gül aldım."

"BEN ZAMAN TUTUCUYUM"

Tedavisinin ardından psikolog eşliğinde Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade veren Emir Can Kalkan da 14 Mayıs'ta saat 21.30 sularında ağabeyi Mahmut Can Kalkan'ın "Bir ödevim var." diyerek yanlarından ayrıldığını dile getirdi.

Ağabeyinin mutfakta 3 ya da 4 su bardağına hazırladığı karışımı önce kendisine sonra da annesine koklattığını dile getiren Emir Can Kalkan, annesinin koku aldığını söylemesi üzerine Mahmut Can Kalkan'ın "Asetatlı eldivenin kokusu karışmış olabilir." dediğini vurguladı.

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"1, 2, 3 FONDİP"

Emir Can Kalkan, şöyle devam etti:

"Bir süre sonra salona geldim. Ağabeyim masa saatini eline aldı bize, '1,2,3 fondip' deyince bardaktakileri hızlı bir şekilde içeceksiniz.' dedi. Bardaklar tepside duruyordu. Annem ağabeyime, 'Sen neden içmiyorsun?' diye sorunca 'Ben zaman tutucuyum.' diye cevap verdi. Ağabeyim '1,2,3' diye saydı annem ve babam bardaktakileri hızlı bir şekilde içti. Ben içmedim, tükürdüm. O da bana zorla içirmeye çalıştı. Bardaktaki sıvı üzerime döküldü, bir kısmı sol gözüme geldi. Annem, ağabeyimin bana karşı bu davranışına hayretle bakıyordu."

AĞABEYİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Babasının şaka ile karışık, "Bize ne içirdin" diye sorduğunu vurgulayan Emir Can Kalkan, ağabeyinin de "Potasyum hidroksit veya oksit içirdim." dediğini kaydetti.

Bu konuşmaların ardından sıvının zehirli olduğunu anladığını vurgulayan Emir Can Kalkan, "Ağabeyim de zehir olduğunu söyledi ve 'Son 10 dakikanız' dedi. Ardından babam hemen ambulansı aradı ve bize yoğurt yememizi söyledi. Komşumuzun kapısını çaldım ve hemen eve dönerek elimi yüzümü yıkadım. Banyodan çıktığımda annem ve babam yerde baygın yatıyordu. O sırada ağabeyim, küçük kardeşimi alarak yangın merdivenine gitti. Masadaki bardağın içindeki karışımı bir şişeye dökerek numune olarak görevlilere verdim." şeklinde ifade verdi.

Emir Can Kalkan, ağabeyinden şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

OLAY

İzmir'in Bayraklı ilçesinde önceki akşam, Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı potasyum siyanürü "yeni bir şerbet yaptım bir tadın" diyerek anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki Mehmet Taha Kalkan ise ağabeyinin kendisine içirmek istediği sıvıyı kabul etmemişti.

Bu sırada Mahmut Can Kalkan'ın zorla içirmeye çalıştığı sıvı Emir Can Kalkan'ın üzerine dökülmüş, evdeki diğer kardeşi de siyanürden etkilenmişti.

Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybetmiş, tedavi altına alınan Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan ise taburcu edilmişlerdi.

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"Şizofreni" tanısı konan zanlı, "kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

FOTOĞRAF 18 Bayraklı Soğukkuyu Mahallesi’nde bir apartmanda yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi M.C.K. (21), deney yapmak için internetten potasyum siyanür sipariş etti. İddiaya göre internette kimyasal ürün ticareti yapan M.C.K., eve getirdiği siyanürü anne ve babasına “Size şerbet yaptım” diyerek içirdiği ileri sürüldü. Daha sonra ise siyanürden içen anne Fatma (39), baba Mehmet (46) rahatsızlandı. Ardından da kardeşler M.T. ve E.C.K. (4) ile kendisi de siyanürden etkilendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Siyanür etkilenen beş kişilik aile, 112 acil servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba Mehmet K. ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan anne Fatma K., bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Siyanürden etkilenen iki kardeşin Ege üniversitesi Tıp Fakültesindeki tedavileri devam ederken M.C.K. ise emniyete götürüldü. İddialara göre M.C.K.’nın ticaretle uğraştığı ancak başarısız olduğu öğrenilirken yine M.C.K.’nın evde sık sık deneyler yaptığı da ileri sürüldü. Öte yandan, binaya gelen İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, evde incelemede bulundu. Yetkililer durum tespiti yaparak, binada yaşayan diğer vatandaşların durumuyla ilgili bilgi aldı. . . . . . . Siyanür zehirlenmesinde korkunç iddia: Şerbet yaptım tadına bakın İzmir'de, üniversite öğrencisinin internetten sipariş ettiği siyanür ile anne ve babanın öldüğü, iki kardeşin tedavisinin sürdüğü olayda korkunç iddia ortaya atıldı. Gencin, iddiaya göre anne ve babasına "Size şerbet yaptım, tadın" diyerek siyanürü içirdiği öne sürüldü BiP'te paylaş

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GÜNDEM Siyanüre ulaşmak kolay mı?

GÜNDEM Siyanürlü şerbet