Siyasetten uzak durun

“Alevilerin neden bir PKK’sı olmalıydı” başlıklı yazısıyla tepki çeken Evren Barış Yavuz’un CHP Genel Merkezi ve CHP’li belediyelerle ciddi parasal ilişkileri dikkat çekiyor. Sadece CHP Genel Merkezi’nin 2023 yılında reklam, tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetleri adı altında Yavuz’a ödediği para 10 milyon lirayı buluyor. 44 yaşındaki Yavuz hakkında, terör örgütleri MLKP, DHKP-C ve PKK propagandası yaptığı gerekçesiyle işlem yapıldığı da öğrenildi.