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Siyasetten uzak durun

CHP Genel Başkanı Özel’in belediye başkanlarına yaptığı ‘genel siyasetten uzak durun’ uyarısının İmamoğlu’na da örtülü mesaj olduğu iddia edildi. Özel, belediye başkanlarından hizmete odaklanmalarını ve siyasi tartışmaları teşkilatlara bırakmalarını istemişti.

Uğur Duyan
04:00 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:05 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

CHP'nin 1977'den sonra ilk kez sandıktan birinci parti çıkması yeni sıkıntıları da beraberinde getirdi. Genel Başkan Özgür Özel, partisinin hafta sonu Ankara'da yapılan iki günlük yerel yönetim çalıştayında, belediye başkanlarına genel siyasetten uzak durun uyarısında bulunarak, hizmete odaklamalarını, siyasi tartışmaları il ve ilçe başkanlarına bırakmalarının gerektiğini söyledi.

ASIL MUHATAP KİM?

CHP'de parti içi muhalefeti susturmak için genelge çıkaran ve milletvekillerini sert bir üslupla uyaran Özel'in, genel siyaset uyarısının, CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde seçilen ve 31 Mart'ta yeniden aday gösterilen büyükşehir belediye başkanlarına dönük olduğu öğrenildi.

KARALAR, BÖCEK VE ÇERÇİOĞLU DA HEDEFTE

Yeni Şafak'a konuşan partili kaynakları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Özel'in sözlerinin asıl muhatabı olduğunu belirtti. Örtülü uyarının parti içinde genel başkan gibi hareket eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da mesaj niteliğini taşıdığı belirtiliyor.



#CHP
#Ekrem İmamoğlu
#Özgür Özel
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