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Siyasi şarlatanlar yine sahnede

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin “Ermeni soykırımı” ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz” dedi.

04:00 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelerin hükümet ve yetkililerinin Ermeni iddialarıyla ilgili yaptığı siyasi saikli açıklamaları kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelerin hükümet ve yetkililerinin Ermeni iddialarıyla ilgili yaptığı siyasi saikli açıklamaları kınadı.

Türkiye’den, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına sert tepki. Biden 1915 olayları için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Ermeni soykırımı” ifadesini kullandı. ABD Başkanı’nın dünkü açıklamasında “24 Nisan 1915’te Osmanlı yetkilileri, İstanbul’da Ermeni aydınları ve toplum liderlerini tutukladı. Böylece 20. yüzyılın en büyük toplu mezalimlerinden biri olan Ermeni soykırımı başladı. Bugün, sınır dışı edilen, katledilen ya da yok etme kampanyasında ölüme yürütülen 1,5 milyon Ermeni’yi anıyoruz ve can kayıplarının yasını tutuyoruz” ifadeleri yer aldı. Skandal açıklamaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve ikiyüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk milletine tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir” karşılığını verdi. Dışişleri Bakanlığı da bazı ülkelerin hükümet ve yetkililerinin Ermeni iddialarıyla ilgili yaptığı siyasi saikli açıklamaları kınadı.

ERMENİ TERÖRÜNÜ UNUTMADIK

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, Ermeni terörünü de lanetledi. Bakanlığın sosyal medya hesabından “Ermeni terörü” sonucu şehit olan diplomatların isimlerinin bulunduğu ve “Unutmadık unutmayacağız” ifadelerinin kullanıldığı bir görsel paylaşıldı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: “Tarihi çarpıtarak ortaya atılan asılsız iddialara dayanarak birçok mensubumuzu katleden Ermeni terörünü lanetliyoruz. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!”





#Dışişleri Bakanı
#Mevlüt Çavuşoğlu
#ABD
#Joe Biden
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