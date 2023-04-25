Türkiye’den, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına sert tepki. Biden 1915 olayları için geçen yıl olduğu gibi bu yıl da “Ermeni soykırımı” ifadesini kullandı. ABD Başkanı’nın dünkü açıklamasında “24 Nisan 1915’te Osmanlı yetkilileri, İstanbul’da Ermeni aydınları ve toplum liderlerini tutukladı. Böylece 20. yüzyılın en büyük toplu mezalimlerinden biri olan Ermeni soykırımı başladı. Bugün, sınır dışı edilen, katledilen ya da yok etme kampanyasında ölüme yürütülen 1,5 milyon Ermeni’yi anıyoruz ve can kayıplarının yasını tutuyoruz” ifadeleri yer aldı. Skandal açıklamaya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tarihi çarpıtmaya yeltenen siyasi şarlatanlar yine sahnede! Siyasi açıklamalarla tarih yeniden yazılamaz. Bu tutumlarında ısrar eden fırsatçılar, art niyet ve ikiyüzlülükleriyle hatırlanacaktır. Yüce Türk milletine tarih dersi vermek kimsenin haddi değildir” karşılığını verdi. Dışişleri Bakanlığı da bazı ülkelerin hükümet ve yetkililerinin Ermeni iddialarıyla ilgili yaptığı siyasi saikli açıklamaları kınadı.