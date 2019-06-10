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POLİTİKA

Siyasilerden Milli Takım'a İzlanda'da yapılanlarla ilgili açıklama

İzlanda'da Milli Takıma yapılan skandal uygulamaya siyasilerden tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Takım'a İzlanda'da yapılanlarla ilgili yaptığı açıklamada "Milli Takımımızın İzlanda Havaalanı'nda gördüğü muamele kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzlanda'da yaşanan skandala ilişkin yaptığı açıklamada, "Milli takımımıza yapılanlar bir nevi şiddettir. İzlanda makamları bu “ilkel” uygulama için özür dilemelidir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan, İzlanda'da A Milli Takıma yönetik yapılan saygısızlığa ilişkin açıklama geldi.

KABUL EDİLEMEZ

İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'nda Milli Takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında yetkililerce yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmesiyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milli Takımımızın İzlanda Havaalanı'nda gördüğü muamele kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" dedi.

İZLANDA ÖZÜR DİLEMELİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İzlanda'da yaşanan skandala ilişkin yaptığı açıklamada, "Milli takımımıza yapılanlar bir nevi şiddettir. İzlanda makamları bu “ilkel” uygulama için özür dilemelidir" dedi.

İBRAHİM KALIN'DAN DA TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İzlanda'da yaşanan skandala ilişkin "Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir" dedi.

Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.

Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.

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