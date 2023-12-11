Siyonist baskı istifa getirdi

İsrail’e tepki gösterilerinde ifade özgürlüğünü savunan Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill, ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonu’nda kampüsteki antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımı hakkında verdiği ifadenin ardından gelen eleştiriler ve baskılardan sonra istifa etti. Mütevelli Heyeti Başkanı Scott Bok, kendisinin ve Magill’in istifasını duyurduğu açıklamasında “Kongre’deki ifadeden sonra Magill’in pozisyonunun artık sürdürülemez olduğu anlaşıldı. O ve ben, onun ayrılma zamanının geldiğine birlikte karar verdik” dedi. Üniversiteden, Magill’in Carey Hukuk Fakültesinde kadrolu öğretim üyesi olarak kalacağı duyuruldu, Magill de geçici rektör atanana kadar görevini sürdürmeyi kabul etti.

BARIŞÇIL GÖSTERİLERİN MERKEZİ OLMUŞTU

İsrail’in Gazze’de binlerce Filistinliyi katlettiği saldırıların ABD içinde tepkilere yol açtığı ortamlardan biri Pensilvanya Üniversitesi olmuştu. Üniversite öğrencileri, haftalarca İsrail’e tepki göstererek sivillere yönelik katliamın durdurulmasını istedi. Düzenlenen barışçıl etkinliklerle üniversitenin ön plana çıkması, Rektör Magill’i hedef haline getirdi. ABD Kongresi Eğitim ve İş Gücü Komisyonunda 5 Aralık’ta düzenlenen “Kampüs Rektörlerini Sorumlu Tutmak ve Antisemitizmle Mücadele” başlıklı oturum kapsamında soruları yanıtlayan Magill’in itidalli açıklamaları, sosyal medyada Siyonist destekçilerini çileden çıkardı.

İSTİFAYA ZORLAYAN PARASAL ŞANTAJ

Magill’e yönelik tepkiler yalnızca sosyal medya ile sınırlı olmadı ve baskılar üniversite bağışçılarının “bağışlarını geri çekmekle” tehdit etmesine kadar vardı. Üniversitenin bağışçılarından Stone Ridge Holdings Group kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Ross Stevens, üniversiteye gönderdiği mektupla yönetimi, Magill’in görevden alınması gerektiği aksi takdirde üniversitenin elindeki 100 milyon dolar değerindeki Stone Ridge hissesini geri almakla tehdit etti. Ayrıca mektupta Stone Ridge şirketinin, komisyonda antisemitizme ilişkin sorularına Magill’in verdiği cevapların, bağışın iptali için yeterli olduğu öne sürüldü.

İKİSİ KALMIŞ!

Komisyonda yer alan İsrail destekçisi Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Elise Stefanik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada siyonist baskıyı gözler önüne serdi: “Biri gitti, ikisi kaldı. Bu, ABD’nin en ‘prestijli’ yükseköğretim kurumlarını tahrip eden yaygın antisemitizm çürümesinin ele alınmasının yalnızca başlangıcı.” Magill’in istifasının “yapılması gerekenin en azı” olduğunu savunan Stefanik, Harvard ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsünü (MIT) de benzer adımlar atmaya çağırdı.

Kongrede sorgulandılar

Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Liz Magill, Harvard Üniversitesi Rektörü Claudine Gay ve MIT Rektörü Sally Kornbluth, üniversite kampüslerindeki sözde antisemitizm olaylarına ilişkin yaklaşımlarına dair sorulara yanıt vermeleri için 5 Aralık’ta ABD Kongresindeki oturuma çağrılmıştı. Rektörlüğe son bir yılda başlayan Gay, Magill ve Kornbluth, Müslüman karşıtlığı ve nefretin her türlüsünün artışına karşı mücadele edeceklerini belirtmişti. Öte yandan rektörler, ilk konuşmalarında Hamas’ın saldırısını ve kampüste antisemitizm içeren olayları kınayarak ifade özgürlüğü politikalarından bahsedip derhal çalışmaya başlayacaklarını ve uzun vadede nefretin tüm türleriyle mücadele edeceklerini söylemişti. Stefanik’in “Yahudi soykırımı çağrısı”nın üniversite kurallarını ihlal edip etmediğine dair sorusuna Magill, “Söylem davranışa dönüşürse taciz olabilir, evet” karşılığını vermişti.







