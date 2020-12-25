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ANKARA

​Siz ölün biz işimize bakalım

Siz ölün biz işimize bakalım

Suriye’de çocukları kandırıp ölüme gönderen teröristbaşı ‘Mazlum Kobani’ kodlu Ferhat Abdi Şahin, kendi yakınlarını zengin etti. Kardeşi, ABD askerleri ile ticaret yapıp milyon dolarları cebine indirirken, Şahin, diğer yakınlarını da önemli görevlere getirdi.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
Ferhat Abdi Şahin
Ferhat Abdi Şahin

Suriye’de çocukları kandırıp ölüme gönderen “Mazlum Kobani” kod adlı PKK’lı teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, kendi yakınlarını zengin etti. Şahin’in kardeşi ABD askerleri ile ticaret yapıp milyon dolarları cebine indirirken, yakınları ise bölgede önemli görevlere getirildi. Bölgeyi iyi bilen aktivistler tarafından kurulan “Kürt Gözlemevi” PKK/YPG ve örgütün elebaşlarının yaptığı yolsuzlukları sosyal medyadan belge ve fotoğraflarla deşifre etti.

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Dara Abdi

KARDEŞLERİ YÖNETİMDE

  • Teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin’in avukat olan kardeşi Dara Abdi, önemli bir işadamı oldu. Bölgede faaliyet gösteren ABD askerlerinin her türlü ihtiyacını karşılayan Dara Abdi’nin, abisinin ilişkileri sayesinde bugüne kadar 50 milyon dolar kazandığı ifade ediliyor. Bölgedeki İşletmeler Konseyi dahil tüm ticari mekanizmalarda önemli görevler alan Dara Abdi’nin, Türkiye’nin bölgeye operasyon düzenleyeceği korkusuyla paralarını Ukranya’na kaçırdığı, yapmakla yükümlü olduğu hiçbir projeyi de tamamlamadığı belirtiliyor.

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Fevza Abdi

KARARLARI ONLAR ALIYOR

Terörist Ferhat Abdi Şahin’in doktor olan kardeşinin, sözde Kobani Askeri Hastanesi Müdürlüğü’ne getirildiği aktarılıyor. Ferhat Abdi’nin kız kardeşlerini de ihmal etmediği ifade ediliyor. Kardeşlerinden Faize Abdi’nin Sözde Kobani Halk Meclisi Başkanlığı’nı yaptığı, daha önce Türkiye’de de bulunduğu ifade ediliyor. Terörist elebaşının diğer kız kardeşinin Kobani’deki Halk Belediyesi’nin ortak başkanlığını üstlendiği, diğer kardeşinin ise sözde Fırat Yasama Konseyi Başkanı olduğu dile getiriliyor.

Roşen Abdi

KUZENLER DE İŞİN İÇİNDE

  • PKK elebaşı Ferhat Abdi’nin sadece kardeşleri değil, akrabaları da büyük paralar kazanıyor. Teröristlerin kontrolü altındaki tüm alanlarda inşaat ve bayındırlık işleri departmanının başkanlığını, Abdi’nin kuzeni Halit Abdi yürütüyor. Buna ek olarak milyon dolarlık bir inşaat projesinde de denetleyici mühendis olarak görev yapıyor. Abdi’nin bir diğer kuzeni de Ayn el Arap’taki ekmek fabrikası, halka açık fırınlar ve ekmek dağıtımının başında.

Yolsuzluğu kabul etti

Ferhat Abdi Şahin, bir gazeteye verdiği röportajda tüm bu yolsuzluk iddialarını kabul etti. Ancak ailesi ile ilgili suçlamaları yanıtlamadı. Milyon dolarlık servet edinen Ferhat Abdi Şahin, “Pek çok kişi savaş sırasında doğan boşluktan faydalandı ve sorumluluklarını kötüye kullandı. Bunu önlemek için çalışacağız. Bu konunun takibi için uzmanlar görevlendireceğiz, mevkilerini çıkarları için kullanan hiç kimseyi kabul etmeyeceğiz” dedi.

YPG sivilleri katletti

Ahmet Mamo, olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.


  • Suriye’de YPG/PKK’lı teröristlerin bomba tuzakladığı bir evde 2 sivil hayatını kaybetti. Tel Abyadlı Mustafa Mamo, 17 Aralık’ta yeğeni Yusuf Mamo’yla evini kontrol için cephe hattındaki köyüne gitti. Teröristlerin evi talan etmemeleri için tedbir amacıyla kapı ve pencereleri sağlamlaştıran amca-yeğen kapıyı kapatırken, YPG/PKK’nın daha önce zemine tuzakladığı mayın infilak etti, ev çöktü. Olayla ilgili bilgi veren Mustafa Mamo’nun ağabeyi Ahmet Mamo, SMO operasyonu öncesi köyde PKK’lıların bulunduğunu anlattı. Mamo, “Akrabalarımız köye gidip enkazdaki cesetleri çıkarmaya çalıştı. Ancak teröristlerin havan ve top atışları nedeniyle başaramadı” diye ağladı.
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