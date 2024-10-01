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Siz önce mazgalları temizleyin

Siz önce mazgalları temizleyin

04:001/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) “okullara temizlik desteği” tartışmalara neden oldu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, hijyen ve temizlik desteği talebinde bulunan okulların ihtiyaçlarının karşılanmaya başlandığını belirtti. ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, bu açıklamaya tepki göstererek bütün belediyelerin okullara temizlik desteği sağladığını ancak sadece Mansur Yavaş’ın bunu kendi ‘PR’ çalışması haline getirdiğini söyledi.


ÖNCE SORUN ÇÖZ SONRA ADAY OL

ABB'nin milli eğitim müdürlükleri ve bakanlıkla temasa geçmek, iş birliği şeklinde bir projeyi yürütmek yerine, doğrudan okullara çağrıda bulunduğunu anlatan Yalçın, şunları kaydetti: "Bütün belediyeler bunu uygular ancak hiçbir belediye bunu siyasi ranta dönüştürmeye kalkmaz. Ankara halkı en temel belediyecilik hizmetlerinden mahrumken Yavaş'ın okullara gönderdiği 2 bidon deterjanın reklamını yapması akıl alır gibi değil. Sayın Yavaş, siz kendi işlerinizi yapın. Ankara'da rekreasyon alanları şu anda rezil durumda canınız temizlik yapmak istiyorsa, rekreasyon alanlarını temizleyin. Temizleyeceksen altyapı sorunlarını çöz, mazgalları temizle. Önce problemleri giderin ondan sonra Cumhurbaşkanı adayı olursunuz."




#chp
#mansur yavaş
#siyaset

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