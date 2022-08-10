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ANKARA

Slovenya Cumhurbaşkanı Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor’u resmi törenle karşıladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Slovenya Cumhurbaşkanı Ankarada
Erdoğan ve Pahor’un samimi davranışları kameralara yansıdı.

Pahor’un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pahor’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Pahor’un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı.

Pahor, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı ’Merhaba asker’ diyerek selamladı.


Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pahor, merdivenlerde Türkiye ve Slovenya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

  • Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Pahor, heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza törenine iştirak edecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

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