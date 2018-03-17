Soçi ruhu devam edecek

Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif, Astana'da Suriye'nin toprak bütünlüğüne bir kez daha vurgu yaparak, bölge dışı aktörlerin müdahalelerinin soruna çözüm getirme- yeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu ve saldırılarını sürdürdüğü Doğu Guta’daki insani felaketi Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla ele aldıklarını belirterek, teröristleri yok etme bahanesiyle sivillerin hedef alınmaması ve özel bir strateji geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Çavuşoğlu, “Soçi ruhunu devam ettirmek istiyoruz” dedi ve bir sonraki zirvenin 4 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşeceğini anımsattı.

ÜÇ ÜLKE AYNI GÖRÜŞTE

Çavuşoğlu, Soçi’de karar verilen anayasa komitesinin bir an önce çalışmasına başlamasında fayda gördüklerini belirtti. Çavuşoğlu, “Bu süreci kolaylaştırmak konusunda tüm çabayı birlikte göstereceğiz. Özellikle hem rejimin hem muhalefetin gereken desteği vermesi gerekiyor. Bu hususta biraz önce de söyledim üç ülke de aynı görüştedir.” diye konuştu. Sahadaki şiddetin azaltılmasına değinen Çavuşoğlu, “Özellikle Doğu Guta’daki durum insani bir felaket düzeyindedir. Teröristleri sivillerden ayırmak gerektiğinin altını çizdik.” ifadesini kullandı.

HASSASİYET GÖSTERİYORUZ

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Doğu Guta’da ateşkes rejimi ve 4 Mayıs 2017 muhtırasıyla uygun şekilde çatışmaların durdurulması acil bir ihtiyaçtır. Teröristleri yok etmek için tüm sivil halkı bombalamak kadın, çocuk hepsini öldürmek, doğru bir anlayış ve strateji değil.” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye’nin beklentilerinin sorulması üzerine, “Sadece Doğu Guta değil, buna Fua Kefreya da dahil, Fırat’ın doğusu da dahil, siviller konusunda hassasiyetimiz var. Afrin operasyonu sırasında azami hassasiyet gösteriyoruz. Bugüne kadar sivillerin ölmemesi de bizim hassas davranışımızdan kaynaklı” dedi.