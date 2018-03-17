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POLİTİKA

Soçi ruhu devam edecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Doğu Guta’da rejimin neden olduğu durumu iyileştirmek için iki dışişleri bakanı arkadaşımla konuştuk. Teröristleri sivillerden ayırmak gerektiğinin altını çizdik. Afrin'de azami hassasiyet gösteriyoruz” dedi. “Soçi ruhunu devam ettirmek istiyoruz” diyen Çavuşoğlu, bir sonraki zirvenin 4 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşeceğini hatırlattı.

Haber MerkeziYeni Şafak
Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif, Astana'da Suriye'nin toprak bütünlüğüne bir kez daha vurgu yaparak, bölge dışı aktörlerin müdahalelerinin soruna çözüm getirme- yeceğini vurguladı.
Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif, Astana'da Suriye'nin toprak bütünlüğüne bir kez daha vurgu yaparak, bölge dışı aktörlerin müdahalelerinin soruna çözüm getirme- yeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’de Beşşar Esed rejiminin ablukada tuttuğu ve saldırılarını sürdürdüğü Doğu Guta’daki insani felaketi Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla ele aldıklarını belirterek, teröristleri yok etme bahanesiyle sivillerin hedef alınmaması ve özel bir strateji geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Kazakistan’ın başkenti Astana’da yapılan Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Çavuşoğlu, “Soçi ruhunu devam ettirmek istiyoruz” dedi ve bir sonraki zirvenin 4 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşeceğini anımsattı.

ÜÇ ÜLKE AYNI GÖRÜŞTE

Çavuşoğlu, Soçi’de karar verilen anayasa komitesinin bir an önce çalışmasına başlamasında fayda gördüklerini belirtti. Çavuşoğlu, “Bu süreci kolaylaştırmak konusunda tüm çabayı birlikte göstereceğiz. Özellikle hem rejimin hem muhalefetin gereken desteği vermesi gerekiyor. Bu hususta biraz önce de söyledim üç ülke de aynı görüştedir.” diye konuştu. Sahadaki şiddetin azaltılmasına değinen Çavuşoğlu, “Özellikle Doğu Guta’daki durum insani bir felaket düzeyindedir. Teröristleri sivillerden ayırmak gerektiğinin altını çizdik.” ifadesini kullandı.

HASSASİYET GÖSTERİYORUZ

Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Doğu Guta’da ateşkes rejimi ve 4 Mayıs 2017 muhtırasıyla uygun şekilde çatışmaların durdurulması acil bir ihtiyaçtır. Teröristleri yok etmek için tüm sivil halkı bombalamak kadın, çocuk hepsini öldürmek, doğru bir anlayış ve strateji değil.” şeklinde konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye’nin beklentilerinin sorulması üzerine, “Sadece Doğu Guta değil, buna Fua Kefreya da dahil, Fırat’ın doğusu da dahil, siviller konusunda hassasiyetimiz var. Afrin operasyonu sırasında azami hassasiyet gösteriyoruz. Bugüne kadar sivillerin ölmemesi de bizim hassas davranışımızdan kaynaklı” dedi.

  • Bölgede kaos isteyenler var
  • Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemeyen, ülkeyi bölmek, kaos ortamına sürüklemek isteyen, jeopolitik amaçları takip eden güçler var” dedi.
  • KİMYASAL ABD'NİN BAHANESİ
  • Lavrov, “ABD, geçen yıl kimyasal silahların kullanılması yönündeki asılsız gerekçeyle güç kullanılmıştı. Bugün yine benzer bir şekilde tehdit ediyorlar” ifadelerini kullandı.
  • EVE DÖNÜŞLERİ ASTANA İLE OLDU
  • İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de “Astana sayesinde insanlar topraklarına geri dönmeye başladı.Savaşın durdurulması için Astana'nın tek başarılı adım olduğu düşünüyoruz” dedi. Ortak yazılı bildiride, Suriye’nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne güçlü bağlılığa dikkat çekilerek, hiçbir aktörün ilgili BM kararları ile Soçi’deki Ulusal Diyalog Kongresi’nde ifade ettiği prensiplerin dışında hareket etmemesi gerektiği belirtildi.
  • Yeni randevu mayısta
  • Bildiride, gerginliği azaltma bölgelerine saygı duyulması gerektiğine işaret edilerek, Astana’da gelecek toplantının mayıs ayı ortasında yapılmasına karar verildiği açıklandı.
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