Sök-tak işine 508 milyon TL

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, ABB’nin konser harcamalarına KDV’nin dahil olmadığını söyledi. Yalçın, “Bu rakamlar net bir şekilde söyleyebilirim KDV hariç verilen rakamlardır çünkü bir kısmıyla ilgili net ödenen tutarlar muhasebe kayıtlarında elimizde mevcut” dedi. Yalçın, Ebru Gündeş konseri için KDV dahil ödenen tutarın toplam 65 milyon 6 bin TL olduğunu ifade etti. Konser organizasyonunu gerçekleştiren organizasyon firmasının Yavaş’ın seçim kampanyasını da üstlendiğini belirten Yalçın, “Ortada bir gerçek var. Bir şirkete 98 adet tamamı ihalesiz doğrudan temin usulü ile 100 milyonlarca liralık konser işi verilmiştir ve bu şirket Mansur Yavaş’ın seçim kampanyasını yöneten şirkettir” ifadelerini kullandı.