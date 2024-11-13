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Sök-tak işine 508 milyon TL

Sök-tak işine 508 milyon TL

Oğuzhan Ürüşan
04:0013/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
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Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

CHP’li Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser organizasyonları için 4 firmaya yarım milyar TL’yi aşkın para ödediği ortaya çıktı. Festiva Org şirketine 54 milyon 483 bin, Enfest Org şirketine 253 milyon 476 bin, Evren Teknik şirketine 173 milyon 644 bin ve Craft Org şirketine de 27 milyon 283 bin TL olmak üzere 4 firmaya toplam 508 milyon 886 bin TL verildiği öğrenildi.

CHP’li Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) konser organizasyonları için döneminde 4 firmaya yarım milyar lirayı aşkın ödeme yaptığı ortaya çıktı. Konser organizasyonları kapsamında Festiva Organizasyon şirketine 54 milyon 483 bin TL, Enfest Organizasyon şirketine 253 milyon 476 bin TL, Evren Teknik şirketine 173 milyon 644 bin TL ve Craft Organizasyon şirketine ise 27 milyon 283 bin TL olmak üzere 4 firmaya toplam 508 milyon 886 bin TL harcandığı öğrenildi. Yavaş’ın Ebru Gündeş konseri için yaptığı basın toplantısında verdiği bilgiler vatandaşları tatmin etmezken yeni soru işaretlerini beraberinde getirdi.


HEP AYNI FİRMALAR

ABB'nin milyonluk konser ihalelerini, Festiva, Enfest, Evren Teknik ve Craft isimli organizasyon şirketlerine verdiği öğrenildi. Yavaş’ın son dönemde gündemden düşmeyen 78 milyon 500 bin liralık Gülşen, Murat Boz, Mor ve Ötesi grubunun konserlerini ile 44 milyon 937 bin liralık Ebru Gündeş ve Mert Demir konserlerinin organizasyonları bu firmalara verildi. Ayrıca 94 milyon liralık Athena, Güneş, Zeynep Bastık, Selçuk Balcı, Hadise, Bege (Berkcan Güven), Candan Erçetin ve Murda konserlerini de bu firmalara verdiği belirlendi.


İHALESİZ VERİLMİŞ

CHP’li yönetim 5 yılda 810 milyon TL'lik konser parası harcadığını açıkladı. Bu süreçte yapılan 400 konserin yüzde 11'i Yavaş’ın kampanya işlerini de üstlenen Enfest Organizasyon şirketine verildi. Enfest adlı firmanın ABB'den 98 konser aldığı Yavaş’ın yaptığı sunumla da kanıtlanmış oldu. Ayrıca bu yıl düzenlenen 33 konserin tamamının da Enfest firmasına ihalesiz verilmesi tartışmalara sebep oldu. Öte yandan organizasyon firmalarından Enfest ve

Festiva şirketlerinin sahibinin Selahattin Çetinkaya isimli şahıs olduğu öğrenildi.


Konser ücretine KDV dahil değil

  • AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, ABB’nin konser harcamalarına KDV’nin dahil olmadığını söyledi. Yalçın, “Bu rakamlar net bir şekilde söyleyebilirim KDV hariç verilen rakamlardır çünkü bir kısmıyla ilgili net ödenen tutarlar muhasebe kayıtlarında elimizde mevcut” dedi. Yalçın, Ebru Gündeş konseri için KDV dahil ödenen tutarın toplam 65 milyon 6 bin TL olduğunu ifade etti. Konser organizasyonunu gerçekleştiren organizasyon firmasının Yavaş’ın seçim kampanyasını da üstlendiğini belirten Yalçın, “Ortada bir gerçek var. Bir şirkete 98 adet tamamı ihalesiz doğrudan temin usulü ile 100 milyonlarca liralık konser işi verilmiştir ve bu şirket Mansur Yavaş’ın seçim kampanyasını yöneten şirkettir” ifadelerini kullandı.





#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#Mansur Yavaş
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