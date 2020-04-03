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SİVAS

Sokağa çıkması yasaktı, valiye yakalandı

Sivas’ta sokağa çıkması yasak olmasına rağmen dışarıda dolaşan ve ve valiye yakalanan yaşlı vatandaş, "112’ye ulaşamıyorum" diye bahane uydurdu. Vatandaştan telefonunu isteyen vali, 112’yi aradığında ilk çalmada karşılık verildi.

Haber Merkezi İHA
Yaşlı vatandaş 112'ye ulaşamadığı için dışarı çıktığını bahane gösterdi.
Yaşlı vatandaş 112'ye ulaşamadığı için dışarı çıktığını bahane gösterdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, koronavirüs önlemleri kapsamında Atatürk Caddesi’nde yoğunluk kontrolü yaptı. Kontroller sırasında yaşlı bir vatandaş valinin yanına yaklaştı. Vali Ayhan, vatandaşın yaşının 65’in üstünde olduğunu öğrenince, “Şimdi sen yakalandın” şeklinde esprili bir dille evinde kalması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Vefa Sosyal Destek Hattı'na iletildi

Vatandaş ise günlerdir 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşamadığı gerekçesi ile kendini savundu. Vali Ayhan, vatandaşın telefonundan 112’yi aradı. İlk çalmada telefon açılınca tebessüm eden Ayhan, araması halinde yaşlı vatandaşın taleplerinin Vefa Sosyal Destek hattına iletilmesi talimatını verdi.

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