Sokak köpekleri kümes hayvanlarını telef etti: Mağdur oldum geçinemiyorum

Hatay'ın İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde kümesinde bulunan tavukların yumurtalarını satarak gelir elde eden Mahmut Öğütçü'nün (38) kümesine sokak köpekleri saldırdı.
Komşusu tarafından fark edilen köpek saldırısında Öğütçü'nün 55 tavuğu, adaklık horozları ve çeşitli kümes hayvanları telef oldu. Telef olan hayvanları için gözyaşı döken Öğütçü'nün 'horozum benim çocuğumdu' dediği anlar ise yürekleri burktu.
“Mağdur oldum geçinemiyorum”
“Sese uyanınca da 3-4 tane sokak köpeğini gördüm”
Öğütçü'nün yan komşusu Nimet Kaçar (41), gece saatlerinde köpeklerin sesine uyandığını belirterek “50-55 tane yakın tavuğumuz telef oldu. Bahçeye baktığım zaman saat 5 gibi yan tarafımda olduğu için sese uyandım. Sese uyanınca da 3-4 tane sokak köpeğini gördüm. Bunlar sokak köpeğidir diyerek içeri geçtim de bir daha yattım. Saat 08.30-09.00 civarı gibi Mahmut Öğütçü'nün tavukları görüp bağırmasıyla sese dışarı çıktık. Dışarı çıkıp baktığımızda 50 taneye yakın tavuk yere serilmişti. Zaten geçimini ondan sağlıyordu. Ben sokak köpeklerini gerçekten severim ama bazı köpekler de başıboş olduğu için insanlarımıza saldırmakta, tavuklarımız gerçekten telef oldu. Komşumuz geçimini bu tavuklardan sağlıyordu” ifadelerini kullandı.