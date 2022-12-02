Gündem Sokak köpeklerini kısırlaştırmak için dev bütçe 3 milyar liralık neşter
YEREL GÜNDEM

Sokak köpeklerini kısırlaştırmak için dev bütçe: 3 milyar liralık neşter

Belediyelerin baş etmekte yetersiz kaldığı ‘sokak köpekleri’ sorununa neşter vuruluyor. 5 bakanlığın içinde olduğu özel komisyon ilk toplantısında, barınak açma yükümlülüğünü yerine getirmeyen belediyelere yaptırımı ele aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı da sokak köpeklerinin kısırlaştırılması için önümüzdeki yıl için 3 milyar liralık bütçe ayırdı.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
Sokak köpeklerini kısırlaştırmak için dev bütçe: 3 milyar liralık neşter
Barınaksız belediyelere yaptırım geliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Konya'da bir barınakta yaşanan ve Türkiye’yi ayağa kaldıran vahşet görüntülerinin ardından Türkiye genelinde bir çalışma yapılması talimatını verdi. Talimatın ardından Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, Adalet, İçişleri, Sağlık bakanları ile bazı AK Parti milletvekilleri ve Türkiye Belediyeler Birliği’nin de yer aldığı bir komisyon kuruldu. Komisyon geçtiğimiz günlerde ilk toplantısını gerçekleştirerek yol haritası belirledi.

BELEDİYELERE YENİ MEVZUAT

Toplantıda, barınakların iyileştirilmesi konusu gündeme geldi. Hayvanları Koruma Kanunu ile birlikte barınak açma yükümlülüğü getirilmesine rağmen barınak açamayan belediyelere yaptırım uygulaması değerlendirildi. Yasaya göre, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 25 bini aşan büyükşehir ilçe belediyeleri ile diğer belediyeler, sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması için hayvan bakımevleri kurmak zorunda. Konuyla ilgili bir mevzuat çalışması yapılacağı ve en kısa sürede hayata geçirileceği öğrenildi.

KISIRLAŞTIRMA İÇİN 3 MİLYAR BÜTÇE

Edinilen bilgilere göre, barınakların denetlenmesi konusunda yeni düzenlemeler gündeme geldi. Önümüzdeki yıl hayvanların kısırlaştırılması için Tarım Bakanlığı tarafından 3 milyar TL bütçe ayrıldığı belirtildi. Toplantıda, toplu gezerek saldırgan hale gelen sokak hayvanlarının rehabilite edilmesi gerektiği belirtildi. 27 çocuğun hayvan saldırısı sonucu ya da kaçarken trafik kazasına uğradığı için öldüğü ya da yaralandığı kaydedildi.

ORMANLARDA YER AYRILACAK

Önceki gün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, hayvan barınaklarına yer bulunamayan illerde belediyelere ormanlarda yer ayrılacağını, ilk uygulamanın da İstanbul Beykoz’da başlatılacağını açıklamıştı.

24 saat bakım: Ormanlık alanlara bu tesisler kurulacak
GÜNDEM
24 saat bakım: Ormanlık alanlara bu tesisler kurulacak

Ormanda doğal barınak: Ağaç kesmemek şartıyla belediyelere yer verilecek
GÜNDEM
Ormanda doğal barınak: Ağaç kesmemek şartıyla belediyelere yer verilecek

Belediyeler gelip başvursun: İstanbul'da iki bölge belirlendi
GÜNDEM
Belediyeler gelip başvursun: İstanbul'da iki bölge belirlendi
MİT 5 DEAŞlıyı Suriyede yakaladı

MİT 5 DEAŞ'lıyı Suriye'de yakaladı

​Aralarında sözde alan ve patlayıcı sorumlusu ile suikastçılar var.
Amel defteriniz kapanmasın

Amel defteriniz kapanmasın

​Sadaka-i cariyeyi Peygamber'imizden öğrenelim.
3 milyar liralık neşter

3 milyar liralık neşter

​Sokak köpeklerini kısırlaştırmak için dev bütçe.
İpek Yolu'nu yeniden ihya edeceğiz

İpek Yolu'nu yeniden ihya edeceğiz

​Ağrı-Patnos arasındaki mesafe 1 saatten 35 dakikaya indi.
CHP'nin yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin

CHP'nin yeni başdanışmanı Jeremy Rifkin

​Konferans ücreti 50 bin dolar.
Uzay testi

Uzay testi

​Türkiye'nin astronot adayları görev için hazırlanıyor.

İşveren maaşa ilave yapabilir

İşveren maaşa ilave yapabilir

​Asgari ücret sadece tabanı belirler.
EYT'de kıdem tazminatı için kredi desteği

EYT'de kıdem tazminatı için kredi desteği

​SGK prim farkı da giderilecek.
Zelenska'nın gözü arkada kalmasın

Zelenska'nın gözü arkada kalmasın

​Ukraynalı yetimler emin ellerde.
Hakkari şehidini uğurladı

Hakkari şehidini uğurladı

​Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada ağır yaralanmıştı.
24 saat bakım

24 saat bakım

​Ormanlık alanlara bu tesisler kurulacak.
Bursa'da eğitim uçağı düştü

Bursa'da eğitim uçağı düştü

​İki kişi hayatını kaybetti.
Panzerler'den<br>erken veda

Panzerler'den
erken veda

​Dünya Kupası'nın favorisi gruptan çıkamadı.
Dünya Kupası'nda <br>Japon fırtınası

Dünya Kupası'nda
Japon fırtınası

​Almanya ve İspanya'nın olduğu grubu lider tamamladılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.