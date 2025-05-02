Sokak ortasında dehşet: Husumetlisine ateş etti, yoldan geçeni öldürdü

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturmada Seyit Ahmet Şanver'in hiç ilgisi olmayan bir kavga sırasında yanlışlıkla öldürüldüğü belirlendi. Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen C.T.'yi (48) gözaltına alarak ifadesine başvurdu. C.T. ifadesinde taksicilik yaptığını 1 gün önce şüpheli Y.M.B.'yi aracıyla istediği adrese götürdüğünü, bu sırada şüphelinin araçta bir eşyasını unuttuğunu anlattı. Şüphelinin bir süre sonra kendisini telefonla arayarak unuttuğu eşyasını kendisine getirmesini istediğini anlatan C.T.,

"İşim var. Sonra getiririm"

cevabını verdiğinde aralarında tartışma yaşandığını söyledi. Olay günü bir kafede otururken şüphelinin yanına geldiğini ve aralarında kavga çıktığını anlatan C.T'nin.,

"Biz boğuşurken bir anda elindeki silah patladı. O sırada kaldırımda bulunan 1 kişi yere düştü"