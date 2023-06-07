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Sola keskin dönüş

CHP’yi sağa açma stratejisi seçmende karşılık görmeyen Kılıçdaroğlu, yeni vitrini ile sola dönüş yaptı. Kılıçdaroğlu, yeniden dizayn ettiği kurmay takımında sol görüşlü isimlere şans tanıdı.

Mehmet Güney
04:00 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Genel Merkezi.

CHP Genel Merkezi.

Seçimleri kazanmak için sağ ve milliyetçi eksen çizen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni MYK ile bu yönelimden vazgeçti. 2019 yerel seçimlerinin ardından CHP Genel Merkezi’nde merkez sağ ve milliyetçi kökenden gelen isimler üst düzey görevler alırken CHP içerisinden gelen isimlerin görünürlüğü azalmıştı. Kılıçdaroğlu, kurmay takımında güvendiği ve sorun çıkarmayacak sol ve sosyal demokrat görüşlü isimlere şans tanırken, seçim sürecinde kendisine zarar verdiğini düşündüğü Oğuz Kaan Salıcı, Tuncay Özkan, Muharrem Erkek, Seyit Torun gibi isimleri yönetim dışına itti.

SADECE KUŞOĞLU KALDI

Kılıçdaroğlu’nun sağa açılımı geleneksel yönetim ve tabanda eleştiriliyordu. CHP’de bu açılım “İçimizde bu kadar ülkücünün olması yanlış, CHP kodlarına dönmemiz gerekiyor’’ sözleriyle eleştiriliyordu. Sağdan transfer edilen isimler ise bu eleştirilere karşı “Bizi burada istemiyorlar, mescidin açılmasına bile karşı çıkanlar vardı” tepkisini gösteriyordu. Yeni MYK’da seçim sonrası izlenen politika çerçevesinde Bülent Kuşoğlu hariç sağ kökenli isim neredeyse hiç kalmadı. Yeni MYK’da sol görüşlü ve sosyal demokrat orijinli isimler ağırlık kazandı.

GÜÇLENENLERİN İSMİ ÇİZİLDİ

Kılıçdaroğlu seçim sürecinde ve seçim gecesinde MYK’daki isimlerden büyük zarar gördüğünü düşünüyor. Bu nedenle yıllardır birlikte hareket ettiği CHP’nin içinde gücü olan isimleri görevsiz bıraktı. Kılıçdaroğlu’na yakın isimler seçim sürecinde Kılıçdaroğlu’nun il il dolaşırken eski örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın genel başkanlık koltuğu için kulis yaptığı iddia ediliyor. Genel başkanlık koltuğu hariç değişim rüzgârlarının estiği CHP’de kurultaya gidilecek süreçte daha çok sol rüzgarların esmesi bekleniyor. Partideki MYK’da başlayan sol rüzgarın genel merkezde üst düzey yönetici kadroları da kapsayacak şekilde kuvvetlenerek eseceği vurgulandı.


CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı' sorusuna yanıt: Kimse aklına estiği gibi hareket edemez
CHP Sözcüsü Öztrak'tan 'Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki koltuk savaşı' sorusuna yanıt: Kimse aklına estiği gibi hareket edemez

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçimlerdeki bozgun sonrası görevinden istifa etmeyen Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki koltuk savaşına ilişkin kendisine yöneltilen soruya "CHP bir çadır partisi değildir" diyerek yanıt verdi. Asırlık bir parti olduklarını vurgulayan Öztrak, "CHP, yerleşik usullere sahiptir ve bu partide kimse tek başına aklına estiği gibi karar alamaz. Bütün kararlar partinin yetkili kurullarında tartışılarak alınır. Bizi başka partilerle karıştırmayın." ifadelerini kullanarak İmamoğlu'na üstü kapalı bir mesaj verdi. Kılıçdaroğlu'na yöneltilen istifa çağrılarına da değinen CHP Sözcüsü, "Kimsenin karamsar olmasına gerek yok. Kılıçdaroğlu 25 milyon oy aldı ve bu kazanımı muhafaza etmek zorundayız." dedi.



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#MYK
39 dakika önce
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