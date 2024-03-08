Somali ile enerjide iş birliği

Karadeniz’deki Sakarya Gaz Sahası’nda 2020 yılında gerçekleştirilen doğal gaz keşfinin ardından 2023 yılında kara tesisine ilk gazı ulaştıran Türkiye, oluşturduğu modern filo sayesinde Akdeniz’de ve Karadeniz’de petrol arama faaliyetlerine devam ediyor. Edindiği tecrübeyi dost ve müttefik ülkelerle de paylaşan Türkiye, bu bağlamda Somali ile iş birliğine gitti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile Somali'nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğal gaz alanında iş birliğini geliştirmek üzere hükümetler arası anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.





AFRİKA'DA YENİ İŞ BİRLİKLERİ SİNYALİ

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, imzalanan mutabakatı değerlendirdi. Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Abdirizak Omar Mohamed ile Somali’nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğal gaz alanında iş birliğimizi geliştirmek üzere bir hükümetler arası anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladık. Bu anlaşma ile Somali'nin sahip olduğu kaynakları Somali halkına kazandırmak üzere ortak faaliyetler gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki varlığını enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile güçlendirmeyi hedefliyoruz.”





MUTABAKAT SATIŞ FAALİYETİNİ DE KAPSIYOR

İstanbul’da gerçekleşen görüşmenin ardından yapılan iş birliği, Somali’nin kara veya deniz bloklarından petrol arama, değerlendirme, geliştirme ve üretimini içeriyor. Bunun yanı sıra bu projelerle ilgili taşıma, dağıtım, rafineri, petrol ve ürünlerinin satışı ve hizmet operasyonları da anlaşma kapsamında yer alıyor. Anlaşma ayrıca, petrol projeleri alanında ikili bilimsel, teknik, teknolojik, hukuki, idari ve ticari iş birliğinin geliştirilmesini teşvik etmeyi de amaçlıyor.





AKKUYU’DA KARŞIMIZA YAPTIRIMLAR ÇIKIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ayrıca, Turkuvaz Medya Grubu tarafından İstanbul’da '6. Enerji ve İklim Forumu'nda Akkuyu’da açık ve kapalı yaptırımlarla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Bayraktar, “Özellikle Rosatom'un karşı karşıya olduğu bazı sıkıntılı durumlar var. Onları sahaya yansıtmadan çözmeye çalışıyoruz. Ümit ediyorum bu takvime sadık kalacağız ve bu takvimi tutturacağız” dedi. Öte yandan Gabar’da günlük petrol üretiminin 37 bin varile ulaştığını vurgulayan Bayraktar, “Bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu geliyor. Dolayısıyla bu ay sonuna kadar hedefimiz 40 bin varile ulaşmak" ifadelerini kullandı.



