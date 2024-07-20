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Somali’yle kritik askeri anlaşma

Türkiye askerlerini eğittiği Somali’yle çok kritik bir iş birliğine daha gidiyor. TSK’nın 2 yıl süreyle Somali’de görevlendirilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM’ye gönderildi. Mehmetçik tezkere ile Somali’nin terörizm, deniz haydutluğu ve yasa dışı balıkçılıkla mücadelesine destek verecek.

04:00 - 20/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:03 - 20/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye ile Somali arasındaki savunma iş birliği anlaşması çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının, Somali'nin terörizm ve diğer tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine destek amacıyla bu ülkede 2 yıl süreyle görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığı’na gönderilen tezkerede, Türkiye ile Somali arasında yürürlükte bulunan anlaşmalar kapsamında Somali'de güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.


7. KEZ KOMUTA EDECEK

TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali açıkları (Somali karasuları hariç), Arap Denizi ile mücavir bölgelerde yürütülen deniz haydutluğu, silahlı soygun eylemleri ve denizde terörizmle mücadeleye ilişkin çabalara TBMM'nin 2009 yılından bu yana verdiği ve son olarak 17 Ocak 2024'te süresi bir yıl uzatılan izin çerçevesinde etkin bir şekilde destek verdiği hatırlatılan tezkerede, Somali açıklarında seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına da katkıda bulunulduğu, bu yılın temmuz ayından itibaren bu amaca matuf faaliyet gösteren Birleşik Görev Kuvveti-151'e yedinci kez komuta edileceği belirtildi.


DENİZ KAYNAKLARI SOMALİ EKONOMİSİNE

Öte yandan Somali savunma ve güvenlik kuvvetlerinin, personel ve diğer kaynaklar açısından yeterli potansiyele sahip olmasına rağmen ekonomik zorluklar sebebiyle görevlerini yerine getirmede istenen seviyeye ulaşamadığına işaret edilen tezkere ile, Somali Federal Hükümeti’nin, deniz yetki alanlarında kontrolün sağlanmasını ve deniz kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasını hedeflediği ifade edildi.


#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Somali
#görev
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