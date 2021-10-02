Sömürgecilere ‘dur’ diyen Türkiye var ​

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “TBMM çalışmalarında üsul ve üslubun önemine ve örnek teşkil etmesi gerekiyor. Ülkemizin kaderine hep birlikte yön verme sorumluluğumuz, birbirimizle kurduğumuz diyaloglara da yansımalıdır” dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27. Dönem 5. yasama yılı açılış konuşmasında, Türkiye ve dünya gündemini değerlendirerek ülkemizdeki huzur ortamının önemine dikkat çekti.

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Şentop, günümüzde savaşların şekil değiştirdiğini, düşmanların dost kılığına gizlendiğini ve bu nedenle huzuru ve barışı korumanın her zamankinden zor ve önemli olduğunu ifade ederek “Bugün artık güçlü devletlerin sömürü ilişkileri gizlenemez hoyratlığa ulaşmıştır. Onlara ‘dur’ diyen, mazlum milletlerin sesi ve direnci olmak için gayret eden güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardır” dedi.

Şentop, 15 Temmuz darbe girişimine değinerek, “Cumhurbaşkanı’mızın cesaretli ve kararlı liderliğinde hainlerin planlarını, tıpkı geçmişte ordularını darmadağın ettiğimiz gibi darmadağın ettik. Ülkemiz üzerine yapılan planlarda darbelerden medet umanların bir an evvel kabul etmesi gereken gerçek; Demokratik olgunluğumuzun ve demokrasimizin geldiği noktanın darbeler döneminin ülkemiz için artık kapanmış olduğudur” dedi.