Gündem Son 14 gün 6 ülkede bulunan yolcular karantina otellerine alınacak
İSTANBUL TÜRKİYE

Son 14 gün 6 ülkede bulunan yolcular karantina otellerine alınacak

Koronavirüs önlemleri kapsamında başka bir ülkeden geldiği halde son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunan yolcular Türkiye'ye gelişlerinde 14 gün karantina otellerinde kalacak.

Haber Merkezi İHA
Son 14 gün 6 ülkede bulunan yolcular karantina otellerine alınacak
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Koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye’de karantinaya alınacak yolcular kalacağı otellerin masrafını kendileri karşılayacak. Yetkililer tarafından yolcuların karantinada kalacağı otellerin gecelik bir kişi fiyatı bin 600 lira’dan başlıyor. Ayrıca, yolcular havalimanından karantinada kalacağı otel transfer ücretlerini de kendileri karşılayacak.

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ÖNLEM 6 ÜLKEDE BULUNANLARI KAPSIYOR

Salgın önlemleri kapsamında Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen yolcuların Türkiye’ye girişlerine izin verilmiyor. Son 14 gün içinde belirlenen ülkelerde bulunan ve transit olarak başka ülkeden Türkiye’ye gelen yolcular için harekete geçen yetkililer bu ülkelerden gelen yolcuların karantina otellerinde 14 gün süreyle kalması kararını aldı.

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72 SAAT ÖNCE YAPILMIŞ PCR TESTİ İSTENECEK

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen yolcuların Türkiye’ye giriş yapmaları konuya dair yeni bir karar alınana kadar yasaklanmıştır. Fakat bu kişilerin Türkiye üzerinden transit seyahat gerçekleştirmelerinde bir engel yoktur, bu ülkelerden uçuşlarımız devam etmektedir. Başka bir ülkeden geldiği halde son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan 6 yaş ve üstü kişilerden Türkiye’ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler Valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda, karantina tedbiri sonlandırılacaktır. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınması halinde tedbir sonlandırılacaktır" denildi.

OTEL VE TRANSFER ÜCRETLERİ YOLCUYA AİT

Son 14 gün içinde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’da bulunduğu anlaşılan yolcular için karantina şartı üzerine harekete geçen İstanbul Valiliği, il genelinde 11 otel belirledi. Yolcular, İstanbul seyahati öncesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü sitesinde yer alan karantina otellerine telefonla yada e-mail üzerinden rezervasyon yaptırabilecek. Karantina otellerde ücret tarifesi ise sabah öğle ve akşam yemek dahil kişi başı bin 600 TL olarak belirlenirken, yolcular hem otel hem de havalimanı transfer ücretini kendisi karşılayacak.

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