28 Şubat sanıklarının rütbeleri sökülmesi için Genelkurmay Başkanlığı’na yazı gönderildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.

Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi, Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve 13 Nisan 2018'de sonuçlanan 28 Şubat davasına ilişkin kararla ilgili temyiz incelemesini tamamlayarak 9 Temmuz'da kararını açıkladı. Sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147'nci maddesindeki 'Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren menetmek' suçundan sorumlu tutuldu. Bu kapsamda 14 sanık hakkındaki müebbet hapis cezası onandı.

REKLAM

Karar infaza gönderildi

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi de Yargıtay ilamını inceleyerek Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 14 sanık hakkındaki hükmün kesinleşmesi kararını infaz savcılığına dün gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da sanıklar hakkında yakalama kararı çıkardı. Haklarındaki hapis cezaları kesinleşen 14 kişinin, infaz hesaplamasına ilişkin işlemler ve yakalama kararından sonra adli tıpta kontrolden geçmeleri bekleniyor.

Rütbelerin sökülmesi için Genelkurmay'a yazı gönderildi

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat davasında cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına yazı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası kesinleşen hükümlüler, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker'e ait kesinleşme şerhlerini, Genelkurmay Başkanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına iletti.

REKLAM

Mahkemenin yazısında, kesinleşen karara göre, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu'nun 30 ve 31. maddelerine göre gereğinin yapılması istendi.

GÜNDEM Çetin Doğan teslim oldu

Askeri Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri

Askeri Ceza Kanununun 30. maddesi, asker kişiler hakkındaki hükümlülük halinde, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarma cezası" verilmesini düzenliyor. Kanunun 31. maddesinde ise Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezasının niteliği, "hükümlünün Silahlı Kuvvetlerle ilişiğinin kesilmesi" olarak yer alıyor. Bu ceza, ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın askeri rütbe ve memuriyetlerin kaybedilmesi sonuçlarını doğuruyor.

GÜNDEM 28 Şubat davası cezaları kesinleşti: 14 kişi için yakalama kararı

Çetin Doğan teslim olmaya gitti

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan 14 sanık hakkında yakalama kararı vermesi üzerine, sanıklar arasında bulunan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan (81), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasından adliyeye gitti.

REKLAM

Çetin Doğan korumaları eşliğinde Bodrum Adliyesi'ne teslim olmaya gitti.

Sanıklar arasında yer alan dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın Bodrum ilçesindeki villasında hareketli dakikalar yaşandı. Çırkan Mahallesi'ndeki villasından 3 koruması eşliğinde özel otomobiliyle saat 15.30'da ayrılan Doğan Bodrum Adliyesi'ne gitti.

Doğan'ın Bodrum Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten Muğla Kapalı Cezaevi'ne götürüleceği öğrenildi.

Tutuklanıp cezaevine gönderildi

Bodrum Adliyesi’ne teslim olan Çetin Doğan, sağlık kontrolü için polisler tarafından hastaneye götürüldü.

Adliye çıkışında polislerin arasında kameralara seslenen Çetin Doğan, "Adalete teslim oluyorum" dedi.

Doğan' Bodrum Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.