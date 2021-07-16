Gündem AK Parti eski milletvekili Ali Koyuncu vefat etti
POLİTİKA

AK Parti eski milletvekili Ali Koyuncu vefat etti

AK Parti’nin 23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu (53) bir süredir kanser sebebiyle tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi’nde bugün hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
SON DAKİKA: AK Parti eski milletvekili Ali Koyuncu hayatını kaybetti
Ali Koyuncu 53 yaşındaydı.

AK Parti’nin 23. Dönem Bursa Milletvekili Ali Koyuncu bir süredir kanser sebebiyle tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesi’nde bugün vefat etti.

Koyuncu’nun cenazesinin cumartesi günü öğle namazını müteakip Ormankadı Mahalle Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

ÖMER ÇELİK'TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "23. Dönem Bursa Milletvekilimiz Ali Koyuncu’nun vefatından derin bir üzüntü duyuyoruz. Merhum Ali Koyuncu’ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.

ALİ KOYUNCU KİMDİR?

Ali Koyuncu, 3 Şubat 1968’de Bursa Mustafakemalpaşa’da doğdu. Babasının adı Veli, annesinin adı Sacide’dir. Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset ve Liderlik Okulu’nu bitirdi. Tarım, hayvancılık ve ticaret işleriyle uğraştı. Türkiye Süt Üreticileri Birliği Genel Başkanlığı görevini yürüttü. Türkiye Sivil Toplum Platformu Kurucu Üyeliği, TOBB İçecek Sektör Temsilciliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Ankara Delegeliği, Ziraat Odası, Pankobirlik ile Ticaret Odası ve Ticaret Borsası Üyeliği görevlerinde bulundu. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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