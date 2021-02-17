​Cüceloğlu vefat etti: Evinde ölü bulundu

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu 83 yaşında vefat etti. Doğan Cüceloğlu Beşiktaş’taki evinde ölü olarak bulundu. Cüceloğlu’nun eşi Yıldız Hacıevliyagil Cüceloğlu’nun dün öğle saatlerinde evden çıktığı ve kısa süre sonra evdeki yardımcının eve geldiği öğrenildi. Eve giren M.Ç. isimli yardımcı kadın, Cüceloğlu’nu yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. M.Ç’nin sağlık ve polis ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cüceloğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cüceloğlu’nun geçtiğimiz yıl anjiyo olduğu öğrenilirken, bedeninde herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadığı ancak kafasında düşmeye bağlı kanamanın olduğu belirtildi. Beşiktaş ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde evin kapı ve pencerelerinde zorlanma tespit edilmediği öğrenildi.

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OYNAT 02:04 Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu vefat etti Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evde ölü bulundu. 83 yaşındaki Cüceloğlu, eşi tarafından Akatlar'daki evinde ölü bulundu. Eşinin haber vermesi üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Cüceloğlu'nun hayatını kaybettiğinin anlaşılması üzerine savcı, olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Cüceloğlu, GZT'ye verdiği röportajda, 'Bir şey yapmıştım, babam 'Ne yapıyorsun?' diye bağırdı. Ben kalakaldım. Ve enteresan bir şekilde çocuk aklımla şuna karar vermişim; annen yok, kimsen yok. Böyle bir karar verdiğimi yıllar sonra anladım. Annen yok, kimsen yok... O zaman kimsen yoksa senin hiçbir şey istemeye hakkın yok. Sadece başkalarını memnun etmeye çalışırsın' sözleri izleyenleri duygulandırmıştı.

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EĞİTİM DOLU BİR HAYAT

İletişim psikolojisi uzmanı Doğan Cüceloğlu, 40’tan fazla bilimsel makale ve çok sayıdaki kişisel gelişim kitabı yazdı. Mersin’in Silifke ilçesinde 11 çocuklu ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya gelen Cüceloğlu, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun oldu ve ABD’de Illinois Üniversitesi’nde Bilişsel Psikoloji doktorasını yaptı. Hacettepe ve Boğaziçi Üniversitelerinde çalışan Cüceloğlu, bir yıl Kaliforniya Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak görev alırken, 1980-1996 yılları arasında da ABD’deki California Eyalet Üniversitesi’nde görev yaptı. 1996’dan bu yana Türkiye’de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenledi.

İlham olmaya devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı. Emine Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi: “Kıymetli bilim insanımız Doğan Cüceloğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. O, kendini insanlara adamış, bu kubbede hoş bir sada bırakmayı en güzeliyle ifa etmiş bir değerimizdir. Ardında bıraktığı sevgi ve irfan yolu, herkese ilham olmaya devam edecek. Onu her daim çok özleyeceğiz. Allah rahmet eylesin. Kıymetli ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Cüceloğlu için taziye mesajı yayımladı.