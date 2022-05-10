Ankara merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine sınavda usulsüzlük gerçekleştiren FETÖ/PDY mensubu 5 şüpheli hakkında, 2015 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) mülakat sınavında, sınava giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, söz konusu sınavı örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmalarının sağlanması eyleminde, usulsüzlüğü gerçekleştirdikleri değerlendirilen mülakat heyeti üyelerinden FETÖ/PDY mensubu 6 şüpheli, 2014 yılı Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavının mülakat aşamasında, söz konusu sınavı örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmalarının sağlanması amacıyla örgüt üyelerine yüksek mülakat notu verilmesi eyleminde, usulsüzlüğü gerçekleştirdikleri değerlendirilen mülakat heyeti üyelerinden FETÖ/PDY mensubu 1 şüpheli, 2012 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) mülakat sınavında, sınava giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, söz konusu sınavı örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmalarının sağlanması eyleminde, usulsüzlüğü gerçekleştirdikleri değerlendirilen mülakat heyeti başkanlarından FETÖ/PDY mensubu 2 şüpheli, 2014 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JATEK) mülakat sınavında, sınava giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, söz konusu sınavı örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmalarının sağlanması eyleminde, usulsüzlüğü gerçekleştirdikleri değerlendirilen mülakat heyeti başkan ve üyelerinden FETÖ/PDY mensubu 3 şüpheli, 2015 yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) mülakat sınavında, sınava giren adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak, söz konusu sınavı örgüt üyelerinin avantajlı şekilde kazanmalarının sağlanması eyleminde, usulsüzlüğü gerçekleştirdikleri değerlendirilen mülakat heyeti üyelerinden FETÖ/PDY mensubu 1 şüpheli, 2010 yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muvazzaf/Sözleşmeli Subaylık sınavında, sınav soru ve cevaplarını sınavdan önce alarak sınavı kazanan FETÖ/PDY mensubu 6 şüpheli ile soruları dağıtan 4 şüpheli, olmak üzere toplam 28 şüpheli hakkında Ankara merkezli 12 ilde, 10 Mayıs itibaren gözaltı kararı verilmiştir.

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Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığınca sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

FOTOĞRAF 15 Olay, Tuzla Aydınlı Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi üzerinde bulunan arazideki elektrik trafosu içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 23.30 sıralarında arazideki trafodan yangın ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Trafoya giren itfaiye ekipleri bir kişinin cenazesiyle karşılaştı. Trafoya giren kişinin elleri ve yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bir kısmının yandığı belirlendi. Girdiği elektrik trafosu içerisinde elektrik akımına kapılması sonucu yanarak feci şekilde can veren kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı belirtildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri nöbetçi Cumhuriyet Savcısı eşliğinde bölgede uzun süre incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından cenaze kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan trafoda çıkan yangın sebebiyle Tuzla’da iki mahallede kısa süreli elektrik kesintisi meydana gelirken, elektrik ekiplerinin arızayı gidermesinin ardından elektrik kesintisi yaşayan mahallelere elektrik verildi. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerini dehşete düşüren görüntü: Trafoya giren bir kişi feci şekilde can verdi İstanbul Tuzla'da trafoda yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri dehşete düşüren bir görüntü ile karşılaştı. Trafoya giren itfaiye ekipleri bir kişinin cenazesiyle karşılaştı. Trafoya giren kişinin elleri ve yüzü başta olmak üzere vücudunun büyük bir kısmının yandığı belirlendi.

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FOTOĞRAF 11 Kaza, Fatih İskender Paşa Mahallesi Aksaray Köprüsü’nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1,56 promil alkollü olduğu öğrenilen Nevzat Y. Aksaray köprüsüne geldiğinde aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolü kaybeden Nevzat Y. 34 TC 2880 plakalı otomobili ile köprü demirlerine çarptı. ı. Süratle demirlere çarpan otomobil, demirleri kırarak köprüden aşağı uçtu. Yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç içinde bulunan 2’si kadın 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan sürücü ve diğer iki kişiyi araç içinden çıkardı. . Sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu ağır olan 2 yaralı sağlık ekipleri tarafından İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, hafif yaralı olan diğer kişi Okmeydanı Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü ve kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. İstanbul'da feci kaza: Alkollü sürücünün kullandığı otomobil köprüden aşağı uçtu İstanbul Fatih'te alkollü sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak köprüden metrelerce aşağı uçtu. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, sürücü Nevzat Y., 1.56 promil alkollü çıktı. Kazanın şokunu yaşayan kadın ise ambulansın içerisinde gözyaşlarını tutamadı.

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