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ANKARA

Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 40 kişi için gözaltı kararı var

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik iki ayrı operasyonda 40 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika Ankara merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 40 kişi için gözaltı kararı var
Foto/arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan tamamının daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ve Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 5’i daha önceden ilişiği kesilmiş askeri personel ile 2’si ‘mahrem imam’ olmak üzere 7, toplam 40 şüphelinin, Ankara merkezli 13 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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