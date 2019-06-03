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Son dakika: Ankara otelde doğalgaz patlaması

Ankara'daki bir otelde doğalgaz patlaması

Ankara’da inşaat halindeki bir otelde doğalgaz patlaması meydana gelirken, Ulus’ta bulunan bir mini markette de tüp patladı.

Haber Merkezi IHA
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Anadolu Bulvarı üzerinde inşaat halindeki bir otelde demir kaynatma sırasında çıkan kıvılcımların doğalgaz borusunun geçtiği noktaya denk gelmesi ile patlama meydana geldi.

İnşaatta çalışan işçiler sesi duyarak patlamanın olduğu alana koştu. Alevlerin artarak yükseldiğini gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, doğalgaz ve 112 Hızır Acil ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen doğalgaz müdahale ekibi, alana giden gazı keserek itfaiyenin müdahale etmesini kolaylaştırdı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, inşaatta maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.Öte yandan, aynı saatlerde Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi üzerindeki bir mini markette de tüp patlaması meydana geldi. Patlamada dükkanda küçük çaplı maddi hasar meydana gelirken, 2 kişi hafif yaralandı.
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