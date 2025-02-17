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Ankara'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

Ankara'da korkutan deprem: AFAD büyüklüğünü duyurdu

Pınar Görgü
Pınar Görgü
13:2417/02/2025, Pazartesi
G: 17/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden sokağa çıktı.
Vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden sokağa çıktı.

AFAD'ın aktardığı veriye göre, Ankara'da Yenimahalle merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, 11,48 kilometre derinlikte kaydedildi.

Ankara'da, saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.


Depremin, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Özellikle kentin batısında hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden sokağa çıktı.

Ankara Valiliği'nden ilk açıklama

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada,
"İlimizde bugün saat 13:20'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur
" denildi.


#Ankara
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