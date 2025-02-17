AFAD'ın aktardığı veriye göre, Ankara'da Yenimahalle merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, 11,48 kilometre derinlikte kaydedildi.
Ankara'da, saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Özellikle kentin batısında hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar evlerinden ve iş yerlerinden sokağa çıktı.