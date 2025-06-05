Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Antalya ve Çanakkale açıklarında deprem meydana geldi

Antalya ve Çanakkale açıklarında deprem meydana geldi

Halil Akkoç
Halil Akkoç
07:485/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gazipaşa açıklarında deprem meydana geldi.
Gazipaşa açıklarında deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Öte yandan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında da saat 08.18'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 04.32'de olan depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.

Depremin derinliği 67.26 kilometre olarak açıklandı.


Çanakkale'de de deprem meydana geldi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında da saat 08.18'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


#Antalya
#Deprem
#Gazipaşa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, arefe günü dahil mi? 5 Haziran Perşembe metro, metrobüs, Marmaray, vapur ve otobüsler bedava mı?