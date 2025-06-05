Gazipaşa açıklarında deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Öte yandan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında da saat 08.18'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 04.32'de olan depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.
Depremin derinliği 67.26 kilometre olarak açıklandı.
Çanakkale'de de deprem meydana geldi
Çanakkale'de de deprem meydana geldi
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında da saat 08.18'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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