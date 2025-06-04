Marmaris'teki deprem sonrası soru işareti oldu: Panik atak ölümcül mü deprem bunu tetikler mi?

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3 Haziran tarihinde gece yarısı meydana gelen deprem endişe yarartı. 5.8 büyüklüğündeki Marmaris depreminde 60 kişi yaralandı.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre sarsıntı, Marmaris’in 10,43 kilometre açığında ve 67,91 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem, başta Aydın ve İzmir olmak üzere çevre illerde de hissedildi.





"ALTTA YATAN SAĞLIK SORUNLARI TETİKLEYEBİLİR"

Deprem sırasında 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün "panik atak" nedeniyle hayatını kaybetmesi ise soru işareti yaratan olaylardan biri oldu.





Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Dr. Öğretim Üyesi Günay Budagova; "Panik atak doğrudan öldürücü değildir" dedi ve merak edilenleri açıkladı.





PANİK ATAK NEDİR VE NASIL ORTAYA ÇIKAR?

'Panik atak beklenmedik bir zamanda ortaya çıkan bedensel dediğimiz fiziksel semptomlar ve zihinsel süreçlerin de eşlik ettiği bir durumdur. Bu durum kişiye yoğun korku ve içsel sıkıntı yaşatır' diyen uzman isim panik atağın belirtilerini açıkladı;

Çarpıntı,

Kalp hızında artış,

Göğüs sıkışması,

Nefes darlığı,

Ateş basması,

Bedenin farklı yerlerinde uyuşmalar,

Mide bulantısı ve karın ağrısı





"ATAK SIRASINDA YOĞUN KORKUYLA ACİLE BAŞVURUYORLAR"

Dr. Öğretim Üyesi Günay Budagova, "Zihinsel süreçler ise genelde depersonalizasyon ve derealizayon dediğimiz kişinin kendine ve çevreye yabancılaşma durumu, denetimini kaybedeceği, kalp krizi geçirebileceği ve sonuç olarak ölüm korkusu şeklinde yaşanmaktadır. Kişi bu belirtilerin hepsini yaşamayabilir" diyor.





Panik atağı olan kişilerin genelde bedensel duyumlarını felaketleştirerek yorumlama eğiliminde olduğunun altını çizen Dr. Budagova, "Atak sırasında yoğun korku yaşayan hastalar çoğu zaman acil servise başvursalar da genelde yapılan tıbbi incelemelerde bu durumu açıklayan bir bulguya rastlanmaz" dedi.





"PANİK ATAK DOĞRUDAN ÖLÜMCÜL DEĞİLDİR"

Dr. Günay Budagova, "Panik atak doğrudan öldürücü değildir, ancak kalp çarpıntısı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi semptomlar alta yatan kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarını tetikleyebileceği için kişiye panik atak tanısı koymadan önce diğer tüm tanıların ekarte edilmesi (dışlanması) gerekiyor" ifadelerini kullandı.





DEPREM PANİK ATAĞI TETİKLER Mİ?

Deprem korkusu da diğer özgül fobik durumlarda olabileceği gibi panik atakları tetikleyebileceğini ifade eden uzman isim," Bu durumda özgül fobi ve panik atakların her ikisinin de ele alınması gerekmektedir" dedi.





"PANİK ATAK HASTALARI "BEN DE ÖLÜR MÜYÜM?" DÜŞÜNCESİNE KAPILABİLİR"

"Bu tarz haberler hastaların zaten yaşamakta oldukları kaygı durumunu daha da yoğunlaştırabilir. Panik atakları arasında kalan dönemde kişi, tekrar panik atağı geçirme olasılığı yüzünden yoğun bir kaygı yaşayabilir ki bu duruma da beklenti kaygısı (anksiyetesi) denmektedir. Kriz veya olası doğal afet durumları yaşanmadan önce panik atakla ilgili psikoeğitim; panik atakların doğası, hangi durumlarda ortaya çıkabileceği, atak yaşandığı sırada neler yapılabileceğine dair bilgiler verilmesi kişinin kontrol duygusunu tekrar kazanabilmesine yardımcı olacaktır."





PANİK ATAK NASIL TEDAVİ EDİLİR?

"Panik atak tedavisinde psikoterapi ve ilaç tedavisi kullanılmaktadır. Psikoterapide panik atakla ilgili yanlış inançların çalışılması, kişinin atak nedeniyle kaçınma durumlarının önlenmesi, nefes ve gevşeme egzersizleri kullanarak kişinin kendini stabilize edebilmesi amaçlanır."



